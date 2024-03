Futsal

Piast Gliwice 9-1 Legia Warszawa. Pogrom w Gliwicach

Sobota, 9 marca 2024 r. 15:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 25. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-9. Do przerwy legioniści przegrywali 0-4. Honorowe trafienie zanotował w 39. minucie Michał Klaus. Kolejne spotkanie rozegrają 16 marca z Futsalem Leszno.









W bardzo okrojonym składzie podeszli legioniści do spotkania z aktualnie trzecim w tabeli Piastem Gliwice. Zabrakło aż trzech podstawowych zawodników - Tomasza Warszawskiego, Rui Pinto i Sergio Monteiro. Tylko trzech piłkarzy z pola znalazło się na ławce rezerwowych. Trudno było więc oczekiwać, że legioniści sprawią jakiekolwiek problemy mistrzowi Polski z sezonu 2021/22. W 2. minucie Andre Luiz zanotował stratę i Michał Sobków nogami obronił pierwszy strzał. Po chwili jednak skapitulował po uderzeniu Viniciusa Lazzarettiego. W 5. minucie fatalnie pomylił się Michał Klaus, który z dwóch metrów nie trafił do pustej bramki, a jedyni w słupek. W 5. minucie dobrym uderzeniem popisał się Patrik Zatović, dając swojej drużynie prowadzenie 2-0. W 9. minucie było już 3-0 po bardzo ładnym strzale Piotra Matrasa. W 14. minucie legioniści mieli szansę na zmniejszenie strat, najpierw jednak nieprecyzyjnie uderzał z rzutu wolnego Mariusz Milewski, a dobitka również była nieskuteczna. Gospodarze stosowali bardzo wysoki pressing i dążyli do zdobycia kolejnych bramek. Tak też się stało. W 14. minucie było już 4-0.



W 22. minucie Vinicius Lazzaretti strzelił piątą bramkę dla Piasta. Po chwili Rafael Cadini uderzeniem z bardzo ostrego kąta przelobował golkipera Legii. Do bramki wszedł Ignacio Casillas. W odpowiedzi Adam Grzyb oddał strzał w 24. minucie, ale dobrze obronił Kyryło Cypun. Zawodnicy Piasta atakowali, próbując podwyższyć wynik, ale znacznie lepiej niż jego młodszy kolega w bramce spisywał się Casillas. W 28. minucie z najbliższej odległości głową do siatki trafił Bruno Graca. Jakby tego było mało, samobójcze trafienie zanotował Andre Luiz. W 38. minucie Piotr Matras faulował legionistę. Było to szóste przewinienie gospodarzy. Do piłki podszedł Andre Luiz, ale spudłował. W 39. minucie Michał Klaus z najbliższej odległości wbił do bramki piłkę podaną przez Mariusza Milewskiego.



Piast Gliwice 9-1 (4-0) Legia Warszawa

1-0 - 01:24 Vinicius Lazzaretti

2-0 - 04:27 Patrik Zatović

3-0 - 08:23 Piotr Matras

4-0 - 13:49 Rafael Cadini

5-0 - 21:18 Vinicius Lazzaretti

6-0 - 21:42 Rafael Cadini

7-0 - 27:24 Bruno Graca

8-0

9-0 - 24:53 Andre Luiz (sam.)

9-1 - 38:29 Michał Klaus



Piast 1. Kyryło Cypun, 2. Bruno Graca, 11. Miguel Pegacha, 10. Vinicius Lazzaretti, 93. Rafael Cadini

rezerwa: 23. Michał Widuch, 83. Jakub Janiszewski, 6. Kamil Roll, 8. Piotr Matras, 12. Breno Bertoline, 17. Alex Gonzalez, 66. Luis Bortoletto, 77. Edgar Varela, 97. Patrik Zatović



Legia: 18. Michał Sobków, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 34. Nuno Chuva, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Varela, Bortoletto, Matras



