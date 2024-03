III liga: Pelikan Łowicz 2-1 Legia II Warszawa. Legia traci lidera

W meczu 20. kolejki III ligi Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Pelikanem Łowicz 1-2. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Ten wynik oznacza, że spadli na 2. miejsce w tabeli, za Pogoń Grodzisk Maz. Kolejne spotkanie rozegrają 16 marca w LTC z Bronią Radom.

jb - 1 godzinę temu, *.chello.pl skład 3 ligowy i wszystko jasne odpowiedz

Sssd - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie bylo pomocy z jedynki i odrazu smutna weryfikacja… odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.173.156 Bez wsparcia z jedynki awansu nie będzie. odpowiedz

Proceder - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Widzę Radaszkiewicz gra 1sze skrzypce ???????? brawo dla skautów co ściąga takich łowców bramek z czarnych koszul ... Jest moc ... Chyba zaraz będzie debiut w 1 składzie odpowiedz

Mlbets - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bez zawodników z jedynki ciężko o awans odpowiedz

