Legia Warszawa 83-64 Bilbao Basket

Paczkomat - 29 minut temu, *.161.69 Wynik sensacyjny. Brawo! Ale to dopiero połowa drogi… odpowiedz

hajdukL - 35 minut temu, *.orange.pl Gratulacje aczkolwiek wynik chyba jednak lepszy niż gra. Bardzo pomogli nam przeciwnicy nie trafiając trójek i kilku rzutów z bardzo łatwych pozycji. Także awansu jeszcze bym nie obwieszczał.

Vital jak dla mnie to do poważnej koszykówki jeszcze się nie nadaje.

Wspomnieć należy też o 5-6 absurdalnych decyzjach sędziów na niekorzyść Legii.

Życzyłbym sobie takiego zaangażowania jak dziś również w meczach ligowych. odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.aster.pl ładny sukces klubu w historii; nie każdy z Polski pyka hiszpańską ekipę tyloma punktami

19 punktów nie jest źle - w razie awansu pewnie czeka kolejna ekipa hiszpańska Saragossa Casademont lub niemiecki zespół odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Eddie: saragossa wlasnie przegrywa w trzeciej kwarcie i to sporo. hiszpabskie druzyny bez formy narazie. odpowiedz

Coachbiedronka - 54 minuty temu, *.stimo.net @Eddie: Na razie Niemcy ich tłuką ,a rewanż będzie bardzo trudny,awans do półfinału będzie sukcesem. Zmiana trenera wyszła na dobre,zapanował nad chaosem i nieprzemyślana gra,poukładał to w miarę,niema tyłu strat i bezmyślnych podań. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Aha no i widoczny na zdjęciach Dariusz Mioduski mam nadzieje ze bedzie trzymał rece z dala od tego koszykarskiego projektu. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie zrozumiały nacisk popiołka na koszykarzy żeby do końca grali na maxa, przez co wzrosło ryzyko kontuzji. Wyszedł trochę brak wiary w poziom drużyny. A byliśmy ....z dwa razy lepsi od bilbao jak nie więcej. Także łatwe zwycięstwo rewanż powinien być formalnością no i czekamy na półfinał. Plusy meczu hmm wszyscy w tym meczu zasługują na plus. Od komentatora dowiedzieliśmy się że Legia rozmawia z jakimś jamaczykiem na pozycje hmmm chyba 4., W każdym razie dobrze gra w obronie.

Fajna paka się zebrała . Mam nadzieję ze Marcel już wyleczył kontuzję. Bo to też ważny zawodnik. Ciekawe czy takim samym składem zagramy w kolejnym seznie, w sensie czy kluczowi koszykarze typu holman vital zostaną. odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.aster.pl fajny sukces klubu

w drużynie przeciwnej też sporo Amerykanów odpowiedz

Bry(L)us - 2 godziny temu, *.pro-internet.pl Gratulacje dla zawodnikow oraz trenera, kapitalna zaliczka. Nie spie..ic tego! odpowiedz

