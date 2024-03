Stadiony: Estadio da Luz

Sobota, 9 marca 2024 r.

Największy i najbardziej nowoczesny stadion w Portugalii znajduje się w stolicy, a na co dzień swoje mecze rozgrywa na nim Benfica. Estadio da Luz, czyli Stadion Światła zbudowany został na Euro 2004 - to na nim rozegrano finał tamtych mistrzostw Europy pomiędzy Portugalią i Grecją. Cztery lata później na tym samym stadionie reprezentacja Polski zremisowała z Portugalczykami 2-2 w kwalifikacjach do Euro 2008. Estadio da Luz mieliśmy okazję odwiedzić w dniu meczu koszykarskiej Legii ze Sportingiem Lizbona.



Fotoreportaż - 73 zdjęcia Bodziacha









Poprzedni stadion Benfiki znajdował się nieopodal obecnego i rozebrany został dopiero po skończeniu budowy Estadio da Luz. Dzięki temu klub mógł rozgrywać mecze z udziałem publiczności przez cały czas budowy nowego obiektu. Jego pojemność wynosi 66 147 miejsc. Stadion posiada najwyższą gwiazdkę FIFA, dzięki czemu może być gospodarzem najważniejszych imprez piłkarskich. Już dwukrotnie na tym obiekcie rozegrano finały Ligi Mistrzów - w 2014 roku oraz 2020 (w pandemii).



Codziennie organizowane są nieco ponad godzinne wycieczki po stadionie, a ich cena jest naprawdę przystępna (12,50 euro). Zobaczyć można wszystkie trybuny, szatnię gości (szatnia Benfiki pokazywana jest tylko raz do roku - po sezonie), a także loże VIP, salę konferencyjną czy pomieszczenia klubowe, gdzie znajduje się wielki posąg orła. Orzeł jest niezwykle ważny dla fanów Benfiki - przed każdym meczem robi on rundę honorową wokół stadionu, a każdego dnia... przeprowadza treningi. A dokładniej trzy orły, bowiem szykowani są już następcy "pierwszego" z nich.



Bardzo nowoczesne centrum treningowe Benfiki znajduje się po drugiej stronie rzeki Tag. Z kolei nieopodal stadionu jest hala do sportów halowych, w której występują koszykarze, piłkarze ręczni, siatkarze i inne sekcje Benfiki. Tam też znajduje się basen, w którym trenują i grają waterpoliści. Oczywiście nie może zabraknąć także wielkiego sklepu klubowego, w którym znaleźć można niemal wszystko. Wraz z wielkim wyborem win.











fot. Bodziach



