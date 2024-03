8-10.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 8 marca 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę czeka nas mecz, który elektryzuje kibiców nie tylko w Warszawie i Łodzi - legioniści na stadion Widzewa przyjadą pociągiem specjalnym. W sobotę zachęcamy do wspierania koszykarzy Legii, którzy na Bemowie podejmować będą Trefla Sopot.



Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja w Polsacie Sport Extra.



Rugbistki Legii, Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaiszliuk wezmą udział w turnieju kwalifikacyjnym do World Series w Montevideo.



Rozkład jazdy:

08.03 g. 18:00 Piast Gliwice - Radomiak Radom

08.03 g. 20:00 Roda JC - FC Den Haag

09.03 g. 14:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa [futsal]

09.03 g. 15:00 Ślęza Wrocław - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

09.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Trefl Sopot [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

10.03 g. 12:00 Pelikan Łowicz - Legia II Warszawa

10.03 g. 14:00 Olimpia Elbląg - Zagłębie II Lubin

10.03 g. 17:30 Widzew Łódź - Legia Warszawa

10.03 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole

10.03 g. 18:00 Kolejarz Basket Radom - Legia II Warszawa [kosz, PSP nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu]

11.03 g. 20:00 FC Den Haag - FC Dordrecht



Młodzież:



09.03 g. 11:30 Legia U14 - AP Podlasie Biała Podlaska 09[LTC 7]

09.03 g. 12:00 Wisła Płock 07 - Legia U17 [CLJ U17][Płock, ul. Łukasiewicza 37]

09.03 g. 13:00 Legia U19 - Górnik Zabrze 05/6 [CLJ U19][LTC 6]

09.03 g. 15:00 Legia U8 - ŁKS Łódź 16 [ul. Łazienkowska 3]

09.03 g. 15:00 Legia U9 - ŁKS Łódź 15 [ul. Łazienkowska 3]

09.03 g. 15:00 Legia U10 - ŁKS Łódź 14 [ul. Łazienkowska 3]

09.03 g. 15:30 Legia U15 - Escola Varsovia 09 [CLJ U15][LTC 6]

09.03 g. 16:00 Śląsk Wrocław 08 - Legia U16 [Wrocław]

09.03 g. 17:00 Legia LSS U12 - KS Ursus 12 [ul. Łazienkowska 3]

10.03 g. 12:00 Legia U13 - Żuri Olsztyn 11 [LTC]

10.03 g. 12:30 Legia U11 - Widzew Łódź 13 [ul. Łazienkowska 3]

10.03 g. 14:30 Legia U12 - Wisła Kraków 12 [ul. Łazienkowska 3]

10.03 g. 15:00 Legia Ladies U18 - UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 06 [CLJ U18][LTC]