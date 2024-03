Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - POGOŃ FOrTUNA: 1 1.87 X 3.9 2 4

MonsteR (L) - 17 minut temu, *.tpnet.pl Tak to powinno wyglądać !

................... Hładun ...............

Burch ... Augustyniak ... Ziółkowski ... Ribeiro

.................... Elitim .... Josue ....................

Wszołek ............ Kapustka ............ Morishita

.................... Kramer ...................

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Darek - 46 minut temu, *.tpnet.pl Teraz klub wymyślił światełka na stadionie.

I myślą, że od tego drużyna zacznie lepiej grać?

Swoją drogą to mecz z Pogonią w Szczecinie to ostatni który chciało się oglądać. Była walka, determinacja. odpowiedz

tomek - 48 minut temu, *.165.230 oststni mecz Kosty Runiajica odpowiedz

Pawel1221 - 56 minut temu, *.malbox.pl Link do meczu ktos podrzuci? odpowiedz

