Komentarze (38)

+ dodaj komentarz

dodaj

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 9 godzin temu, *.101.5 Żenada, ewidentna ustawka i gra na remis - po stracie bramki cały czas trzymali piłkę przy polu karnym i cały czas się jej pozbywali żeby tylko nie dośrodkować i nie atakować. Przy zmianach Josue i Kramer nawet nie spieszyli się by zejść co pokazuje, że mam rację. Że wam się chce chodzić na ten teatr z ustawionym przed meczem scenariuszem odpowiedz

Kaktus - 9 godzin temu, *.orange.pl K%-@"^ mać.... zmieńcie wreszcie trenera!!!! odpowiedz

Kibic - 9 godzin temu, *.centertel.pl Kosta odejdź już daleko stąd. Zęby bolą od patrzenia na to całe towarzystwo odpowiedz

Ryszard - 9 godzin temu, *.orange.pl Dlaczego nie ma zmian? odpowiedz

Benn - 9 godzin temu, *.wanadoo.fr Coś czuję że jednak wygramy. odpowiedz

Tomasz - 9 godzin temu, *.supermedia.pl 77 minuta meczu. Nie wygramy tego. Mistrz już nam odjechał. Zaraz odjadą puchary. odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl Dyrektor sportowy mówił o stabilności i jest stabilność. W jakim zestawieniu by nie wyszła nasza obrona, zawsze coś dla rywali wpadnie. Riberio ciągle będzie spóźniony.... odpowiedz

Ehhhhh - 9 godzin temu, *.chello.pl 1:2 z Pogonią 3:0 z Widzewem.Brawo Wy odpowiedz

War - 9 godzin temu, *.orange.pl Josue jakby gral jak macha lapami bylo by dobrze odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl Grając bez obrony nie zdobywa się tytułów, ani miejsc na "pudle", gra się co najwyżej o środek tabeli.

Mecz słabiutki z obu stron.

Pogoń grała dogrywkę w Poznaniu w tym upatruję jakiś cień szansy.... odpowiedz

Pjoter - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Ja pierdykam,czy ten zestaw ludzi da radę strzelić drugiego gola??? odpowiedz

13 - 10 godzin temu, *.122.59 Oby się nie skończyło tak jak z każdą inną drużyna. My pełna dominacja a wynik w pi...ke. odpowiedz

Joker - 10 godzin temu, *.chello.pl Josue dzisiaj tragedia odpowiedz

Po(L)lubiony - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Ten mecz wygląda jak trening trzecioligowych drużyn. Dno dna. odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com @link: prosiz, i masz :-))



https://strims.in/LegiaWarszawaPogonSzczecin.php?source=4 odpowiedz

matus007 - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: AUUUUU odpowiedz

Bemowo - 11 godzin temu, *.ksiezyc.pl Bez pajaca w bramce jest szansa, że nie przegramy odpowiedz

13 - 11 godzin temu, *.122.59 Jeśli zapomniałeś to MY PAMIĘTAMY!

A ja przypominam!!!

Co to znaczy WIZNA, WESTERPLATTE i OLSZYNKA!

Chcę zobaczyć tutaj jazdę jak Husarii spod Kłuszyna!

Jak Karbala Irak!

2-13 baza Warrior Afganistan!

Przypominam!

Krew tych Bohaterów płynie w Naszych żyłach!

Więc dziś dajmy z siebie wszystko i już nigdy więcej ich nie zapominaj!

Wielkie CEEEEEEEEEEEEEEE...!!!

odpowiedz

Piropiro - 10 godzin temu, *.167.166 @13: nie można grać w przebraniu husarza. odpowiedz

No już... - 9 godzin temu, *.centertel.pl @13: chłopie, odstaw proszę dopalacze odpowiedz

Ibor - 11 godzin temu, *.centertel.pl Pytam się co to k…wa było ze Snem o Warszawie pani sobie grała ktoś śpiewał i spiepszyli wszystko odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.bredband2.com Trojkolorowe swiatla, Sen o Warszawie, no i te skrzypce...

Cos przepieknego.

Az wrecz niemozliwe by zachamowac wzruszenie, tu na obczyznie. Piekne otwarcie meczu. Cos po prostu fantastycznego! odpowiedz

AA - 9 godzin temu, *.virginm.net @Krzeszczu: skąd nadajesz?Ja też jestem na emigracji odpowiedz

Władeczek - 11 godzin temu, *.217.195 Po meczu z sympatycznymi śledzikami trener Kosta Runijcz do dymisji. Tak to widzę, faken. odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 11 godzin temu, *.101.5 Oho, znowu pierwszy hamulcowy - portugalski Maradona i babolaz machający łapami Ribeiro, będzie śmiesznie odpowiedz

MarioL - 11 godzin temu, *.wanadoo.fr Mógłby być jakiś cud i moglibyśmy wygrać ze śledziami. odpowiedz

link - 12 godzin temu, *.spectrum.com dobry link do meczemu pls. odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com @link: prosiz, i masz :-))



https://strims.in/LegiaWarszawaPogonSzczecin.php?source=4 odpowiedz

Kibic1612 - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Chłopaki poratujcie linkiem. Z góry dziekuje odpowiedz

Joker - 10 godzin temu, *.chello.pl @Kibic1612: https://www.youtube.com/watch?v=X88VdoeCLA0 odpowiedz

MonsteR (L) - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Tak to powinno wyglądać !

................... Hładun ...............

Burch ... Augustyniak ... Ziółkowski ... Ribeiro

.................... Elitim .... Josue ....................

Wszołek ............ Kapustka ............ Morishita

.................... Kramer ...................

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

t - 11 godzin temu, *.orange.pl @MonsteR (L):

Dzięki trenerze. Twoje rady są bezcenne .

Pozdrawiam,

Kosta R. odpowiedz

Darek - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Teraz klub wymyślił światełka na stadionie.

I myślą, że od tego drużyna zacznie lepiej grać?

Swoją drogą to mecz z Pogonią w Szczecinie to ostatni który chciało się oglądać. Była walka, determinacja. odpowiedz

13 - 11 godzin temu, *.122.59 @Darek: je...u te światełka, tak? Weźmy zaorać to bo przecież po co Nam zajefajne widowisko? Po co malować? Po co budować? Po co być? Weź się ej że gościu spartol okej? Bez Twojego hejtu na pewno będzie lepiej. odpowiedz

tomek - 12 godzin temu, *.165.230 oststni mecz Kosty Runiajica odpowiedz

13 - 11 godzin temu, *.122.59 @tomek : aż tak myślisz? Lepiej nie. Choć dla mnie też to nie jest trener na miarę Legii, ale Magiera nie wróci a Papszun ma to w d. Więc już wygraj ten mecz Kosta i włącz Legię do walki o tytuł. odpowiedz

Pawel1221 - 12 godzin temu, *.malbox.pl Link do meczu ktos podrzuci? odpowiedz

Marian - 11 godzin temu, *.co.uk @Pawel1221: strims.top odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.