Runjaić: Nie spełniliśmy oczekiwań kibiców

Jestem rozczarowany wynikiem, byliśmy lepszym zespołem, ale jeśli się popełnia takie błędy, jakie my popełniliśmy, to nie wygra się żadnego meczu. To jest problem. Wiemy, że nie spełniliśmy w ostatnich tygodniach oczekiwań naszych kibiców. Musimy trenować, skupić się i zrobić to lepiej. Musimy stawić czoła ciężkim wyzwaniom, jakie są przed nami. Czekają nas kolejne ważne mecze. Nie ma żadnych wymówek. Problem ze stratą bramek nie wynika z ustawienia i formacji defensywy. Artur Jędrzejczyk nie mógł zagrać, nie dokończył treningu, poczuł się słabo, miał zawroty głowy. To chyba jeszcze efekt zderzenia w Kielcach. Radovan Pnkov nie mógł zagrać z powodu żółtych kartek. Marco Burch podjął dziś złą decyzję, przez co straciliśmy bramkę. Pogoń jest bardzo mocna w fazach przejściowych, osiągnęła przewagę. Problemem była indywidualna decyzja, ale to się zdarza. Po szybkiej analizie meczu - mieliśmy też dobre momenty i okazje do strzelenia drugiego gola, ale mogliśmy to zrobić lepiej.

Andrzej - 6 godzin temu, *.plus.pl Oczekiwanie kibicow to zmiana trenera.

Projekt KR sie skończył, od roku jest to samo, co tydzień analiza meczu i kolejne bez stylu spotkania. Tu nie chodzi ze dzis Burch zawalił bramke, bo przy tak beznadziejnej Pogoni, ktora nie chciała atakować, zero pressingu to trener ma plan i taktykę na przeciwnika.

Uparcie stawiał na Tobiasza, skonczylo się hejtem, Rosolek to samo. Uparcie stawia na Josue na 10 i efekty widac, gosc przyklejony do linii autowej i 80% czasu w meczu pilka po prawej stronie z czego 90% to podania Josue-Wszolek, podaj, uciekaj, ja przerzuce nad obrona i tak w kółko. Zero efektów i tak od rok wyglada gra.

Wszolek przesłał grac 1/1, nie potrafi dosrodkowac czy to Góra czy po ziemi, albo do nikogo albo blokuje obronca.

Kun chyba nie jest lubiany bo nikt mu pilki nie podaje.

Stale fragmenty dramat, przeciwnicy maja więcej korzyści z naszych różnych bo maja szanse na kontre.

Rzuty wolne to przy pilce 3 naszych ustala schemat jak spie... jego wykonanie, oczywiście przeciwnicy maja mniej zawodnikow do krycia.

Mozna pisać o idiotycznych schematach za które odpowiada trener.

Ustawienie 3/4/3 nie przynosi efektów, juz lepiej 3/5/2 aby Josue gral na 8, ma świetne podanie a pozycja 10 to marnowanie potencjału, albo posadzic na lawce bo mecz w Kielcach pokazal ze mozna grac lepiej i szybciej bez niego. odpowiedz

Mydelniczka - 6 godzin temu, *.193.251 Ktoś jeszcze wierzy w te słodkie pierdzenie Runjaica? odpowiedz

Legion - 7 godzin temu, *.170.44 Moim oczekiwaniem jest, żeby cię wyrzucono z klubu i żebyś zabrał ze sobą swojego syna Rosołka. odpowiedz

SNS - 7 godzin temu, *.. Bez Josue 16 mistrzostw, z Josue 0... odpowiedz

Frederico - 7 godzin temu, *.supermedia.pl @SNS: akurat jako jeden z nielicznych umie kopnac pilke odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 7 godzin temu, *.101.5 Kolejne wysrywy słodkopierdzącego Dyzmy odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 godzin temu, *.plus.pl Won Marionetko i weź ze sobą genialnego dyrektora sportowego.... odpowiedz

Luq - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Panie, niech pan oczu nie myśli że byliście lepszym zespołem. Takie frazesy się rzuca jak się mecz wygra. Pan jesteś bezsilny, przykro patrzeć. Całe szczęście z ligi chyba się pan już nie spie...lisz odpowiedz

Ja - 7 godzin temu, *.jmdi.pl Gaś światło w gabinecie i wyjdź. odpowiedz

miron - 7 godzin temu, *.aster.pl A swoje chyba spełniliście?? odpowiedz

Marcin - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Trzysta rzutów rożnych i żadnej bramki odpowiedz

Guny - 7 godzin temu, *.229.8 @Marcin : nasze stałe fragmenty gry najlepiej podsumowuje podanie josue z rzutu wolnego do grosickiego XD odpowiedz

Egon - 8 godzin temu, *.waw.pl Burch, Pankov, Kapuadi, Jędza.

Co to za różnica, który z nich mógł zagrać, a który nie.

To nie są obrońcy na pierwszy skład takiego zaspołu, jak Legia.

Żaden trener nie zestawi z takich klocków solidnej obrony. odpowiedz

jarekk - 7 godzin temu, *.metrointernet.pl @Egon: Tutaj widac strategie kudlatego. Jak dobrze zauwazyl to ktorys z kolegow kupuje sie duzo i tanio. Wiekszosc to szrot a jak trafi sie perelka jak Muci czy Nawrocki to sie szybko sprzedaje i kasa wraca do wlasciciela. Tak druzyny sie na pewno nie zbuduje. Tylko kieszen kudletemu i paru jego czopkom sie napcha. odpowiedz

geds - 8 godzin temu, *.chello.pl Strzeliliśmy w sumie dość przypadkową bramkę i szczerze mówiąc ja nie pamiętam innych sytuacji. Nie stwarzamy ich nawet z najsłabszymi. Burch schrzanił to oczywiste, ale dla nas obecnie jedna stracona bramka to dramat, BO MY OD DAWNA NIE STWARZAMY SYTUACJI. Wkopujemy tylko piłkę z boku na aferę na którą nasi nieudacznicy napastnicy wogóle nie idą. Czekają tylko aż spadnie na but lub bańkę. odpowiedz

PLK - 7 godzin temu, *.plus.pl @geds: chyba nie oglądasz meczy kolego... odpowiedz

Andreas - 8 godzin temu, *.chello.pl Mowa trawa Ciąg dalszy. A do podium daleko. odpowiedz

Blablabla - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Ja pitolę odpowiedz

Pindoles - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Spoko! Trenujcie dalej! odpowiedz

Pajączek - 8 godzin temu, *.chello.pl Co tydzień pier...nie tego samego,czy kiedyś to się skończy? odpowiedz

Cyniek - 8 godzin temu, *.heldenvannu.net Po szybkiej analizę twojego kunsztu trenerskiego to wypier.... Z Legii blaznie odpowiedz

Darek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Trener wczoraj.

Musimy pokazać na boisku, że zasługujemy na granie w tym klubie, noszenie koszulki z jego herbem.

Trener dzisiaj.

"Jeśli się popełnia takie błędy, jakie my popełniliśmy, to nie wygra się żadnego meczu".

C.. j z wynikami ważne, że mamy takie fajne światełka. I pana od snu. I nie potrzebujemy wzmocnień.

Teraz proponuje dać drużynie wolne do środy. odpowiedz

lucho_83 - 8 godzin temu, *.chello.pl Kolejny mecz bez pomysłu na grę w ataku, beznadziejne rzuty rożne...Człowieku, albo to ogarniesz, albo żegnamy się bez żalu!!!! odpowiedz

