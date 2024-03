Gustafsson: Jestem zadowolony z tego punktu

Danijel Loncar nadal jest w szpitalu. Pierwszy sygnał jest taki, że wszystko z nim w porządku, ale zostanie na noc w szpitalu i jutro wróci do Szczecina.

Jens Gustafsson (trener Pogoni): Podsumowując - jestem bardzo zadowolony z tego jednego punktu. Szczególnie po tym ciężkim meczu, jaki mieliśmy w środku tygodnia w Poznaniu, gdzie rozegraliśmy 120 minut. Widać było, że nasi zawodnicy nadal byli zmęczeni, mieliśmy w trakcie meczu problemy, ale wszyscy byli jednością, byliśmy drużyną, razem radziliśmy sobie z tymi problemami. To pokazało, jak silny jest duch drużyny w Pogoni. Wielokrotnie blokowaliśmy strzały, robiliśmy wślizgi, ofiarnie broniliśmy się do samego końca. Robiliśmy wszystko, żeby bronić naszej bramki. Jestem zadowolony z tego, jak graliśmy i z tego punktu. Bardzo ciężko na niego pracowaliśmy.

Koneser polskiej piłki klubowej - 7 godzin temu, *.101.5 Każdy jest happy z przyjezdnych po meczu przy Ł3, Puszcza, Stał Mielec, Pogoń... odpowiedz

PLK - 7 godzin temu, *.plus.pl Na jego miejscu też byłbym zadowolony.. Poza prezentem nic nie stworzyli.. A Grosicki? Kolejny mecz i kolejny prezent od obrońców przeciwnej drużyny... odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 8 godzin temu, *.play-internet.pl A pan Runaijc to już wyjechał?? odpowiedz

