Kolejne punkty stracone

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Jakub Winkler

Techniczny: Piotr Szypuła



Cezar. - 7 godzin temu, *.centertel.pl Niemocy ciąg dalszy,trener coś gada,ale to bez znaczenia. odpowiedz

T.A. - 7 godzin temu, *.centertel.pl Ciekawostka jaka jest różnica po 23 kolejkach w ilości wygranych meczów pomiędzy Legią, która wskazuje, że walczy o mistrza, a drużyną, której piłkarze strajkują, bo nie otrzymują wynagrodzenia, tzn.Gornik Zabrze? Żadna! Obydwie drużyny wygrały 10 meczów! Módlmy się by im nie płacili, bo nas raz dwa przeskoczą! Za chwilę przeskoczy nas nie tylko Górnik Zabrze, ale i Stal Mielec! odpowiedz

c(L)od - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Niech jeszcze więcej pajacują. Podciągnięte nogawki od spodenek, opuszczone getry, rozdarte getry (bo chyba łydki mają opuchnięte). Co to jest!!! odpowiedz

A.T. - 7 godzin temu, *.centertel.pl Gdyby porównać mecz w Kielcach i dzisiejszy z Josue to trzeba sobie zadać pytanie czy Josue robi różnicę? Odpowiedź jest twierdząca! Z nim w składzie Legia zagrała dużo gorzej w ofensywie! W Kielcach ładne bramki z akcji Legia grała z polotem i miała więcej okazji na gole! Kapustka w obydwu meczach profesor przy Josue! Dzisiaj natomiast wolno, bezproduktywnie, schematycznie do boku do Josue, który nie biega, nie kiwa, nie mija przeciwnika zwodem, nie oddaje strzałów, czasem, rzadko kiedy będzie niepilnowany, dobrze poda i wykonuje ,,perfekcyjnie’’ wszystkie wolne i różne???? trener potrzebował ledwie 85 minut by się przekonać, że mecz Josue nie wychodzi i wówczas wprowadził kolejne zmiany, żeby nie było, że nie próbował innych rozwiązań! Trener wraz z Josue i Rosołkiem, który już się wykazał w ponad 100 meczach out!!! odpowiedz

artic - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jescze jedno Daria z c+ mogla by do wywiadu zaprosić męża i zapytac co się dzieje z bramkarzami (L) ??? Czy Arkadiusz wykonuje zle swoją pracę czy bramkarze sa tak ...ujowi i trzeba będzie zatrudnić jednego konkretnego i jeszcze co za cymbał zadecydydowal o oddaniu do Mielca bramkarza Kochalskiego który ma szanse zostac najlepszym w tej rundzie. odpowiedz

Odp - 6 godzin temu, *.lunet.eu @artic: to drugie odpowiedz

jurand - 8 godzin temu, *.. Co to za maniera, piłkarz stoi pusty , do którego można podać to nie trzeba koniecznie podawać do Josue gdzie jest pilnowany. Ataki prowadzone są za wolno i gra jednym schematem. Wydaje mi się, że nawet najlepszy trener świata z tego zespołu nic nie zrobi. odpowiedz

Xxxx - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Wygląda na to że trener nie ma pomysłu na mecz kolejny raz. Już kilka razy kiedy Legia przedłuża kontrakt z trenerem i daję mu 3letni kontrakt tak się właśnie dzieje. Moim zdaniem trener chce odejść bo ma plan na swoją przyszłość gdzie indziej.Burch faktycznie zawalił bramkę i gdyby nie ten fakt dostał by pewnie mocna czwórkę za występ. Większym problemem jest Jurij y ten pan nie powinien grać jako obrońca bo on tego nie ogarnia nie czyta pola nie asekuruje,źle się ustawia nie kryje.augustyniak profesor w środku pola.gual to gual on piłki nie umie podać,kun bezbarwny reszta ok, odpowiedz

Egon - 8 godzin temu, *.waw.pl Skoro nie dajemy sobie rady ze zmęczoną meczem w tygodniu Pogonią prowadzoną przez Grosika, który ma już chyba z 60 lat, to o czym tu marzyć.

Wygląda na to, że transfery Kucharskiego nie były jednak takie złe, w porównaniu z ekipą, która nam się teraz tworzy.

odpowiedz

artic - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Ten Burch to się nadaje do ŁKS a nie do (L) co z tego że w miarę niezle gral wystarczyło się raz się obsr... i straciliśmy 2pkt.zreszta w calej (L) jest taki syf w chwili obecnej że szkoda gadać .Loczku z Bydgoszczy uczniu Kulczyka sprzedaj ten klub bo za twoich rządów nic z tego nie będzie. odpowiedz

Egon - 8 godzin temu, *.waw.pl @artic: Po jego transferze zastanawiano się, jakim cudem Szwajcarzy oddali nam za grosze tak wysoko wycenianego zawodnika.

Teraz powoli się wyjaśnia, jak się ma ta jego wycena do możliwości.

odpowiedz

MAKEN - 8 godzin temu, *.151.165 ALE zatrudnili trenera od snu. I nie ma kto ich obudzić. odpowiedz

Wolf - 8 godzin temu, *.co.uk Brawo jest stabilizacja formy. Legia już dawno nie grała na tak równym poziomie. Widać że ta drużyna robi postępy. Myślę że z taką formą to czwarte lub piąte miejsce jest w naszym zasięgu???????? odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl Kolejny gol na konto Ribeiro. Ile jeszcze tego parodyste bedziemy ogladac? Prawda jest taka, ze z dobrym bramkarzem i np z Ziolkowskim w obronie (w sensie: z kazdym byle nie z Ribeiro) oba ostatnie mecze bysmy wygrali z reka w du...e. odpowiedz

Maras - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl W końcu mamy powody do zadowolenia. Legia nie przegrała jeszcze w tym roku ligowego meczu;)

To jest w tej chwili drużyna na miarę ambicji Mioduskiego.

Może puste trybuny otworzyłyby mu oczy.

Staruch, masz rację, że szóste miejsce to jakaś chu...ia, więc zróbmy coś.

odpowiedz

Cyniek - 8 godzin temu, *.heldenvannu.net Piosenka Darka M uj z wynikami Cieszmy się za bilety we pływami odpowiedz

Dedi - 8 godzin temu, *.plus.pl Z Josue remis bez Josue remis.. Josue nic nie wnosi ostatnio... Wolnego nigdy nie strzeli , jego różne są słabe jedynie pojedyncze piłki do Wszołka ma dobre, i te wrzutki techniczne zza obrońców z których ostatnio nic nie wynika. Morishita po wejściu nic.. zaczyna się sprawdzać że jest tylko szybki i nic po za tym jak Kastrati. Obecnie w Legii nie ma piłkarza który by się wyróżniał.... Z takim składem nie będzie mistrza... Brak zastępców godnych dla Slisza i Muciego. Zyba nic nie zagra odpowiedz

Okęciak - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Dedi: powtarzam nieustannie, Morishita to drugi Manu, nawet warunki fizyczne podobne. Dużo wiatru z którego nic nie wynika, bieganie dla biegania, może w jakimś triathlonie niech spróbuje wystartować... odpowiedz

Michał - 8 godzin temu, *.plus.pl Rzuty wolne i rzuty wolne bez sensu u nas w meczu. Żadnego znaczenia i zagrożenia. odpowiedz

Zooo - 8 godzin temu, *.plus.pl Trzeba wnioski wsadzić w du... Mioduskiemu odpowiedz

Na wymioty bierze .... - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Nie poddawaj się .....lala .... Nie poddawaj się... Ile jeszcze będziemy w tych różowych rajtuzach pudrować rzeczywistość. Prawdziwa Żyleta z lat świetności zrobiła by tu w końcu porządek. Ale mamy obecnie epokę cukierków miodowych na trybunach to czego tu oczekiwać .... odpowiedz

W****ny - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Na wymioty bierze ....: ???? odpowiedz

Zibi - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Na wymioty bierze ....: miodek jest zblatowany z decyzyjnymi wiec nawet jak będziemy średniakiem ze środka tabeli to będzie jak jest... odpowiedz

Maik83 - 8 godzin temu, *.centertel.pl Brak pucharów coraz bliżej bo w mistrzostwo to nikt nie wierzy długa droga przed nami tamten sezon niepotrzebnie rozbudził nadzieję.Naprawde w tej gównianej lidze nie trzeba grać niewiadomo co wystarczy zwykła solidność a my szkoda gadać odpowiedz

Michał - 8 godzin temu, *.plus.pl Dziwne zachowanie Darii Kabały Malarz.... dlaczego nie pyta się męża o mecze przegrane remisowane....a jej mąż pracuje w LEGII WARSZAWA..... hihihihihijijihi.... Tylko pyta się piłkarzy z nerwami po meczu... wstyd odpowiedz

206 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Michał: Od Darii się odczep, poznałem ją na testach na covidu w robocie. Co do reszty zgoda. odpowiedz

Qurek - 8 godzin temu, *.jmdi.pl Nie mamy bramkarza. Hładun równie beznadziejny jak Kacperek. Na powtórkach to ta bramka to była szmat*. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.net.pl Zieliński , Ty nie widzisz problemu???1!!za co Ty bierzesz pieniądze ??????? przecież Wy niszczycie wszystko, ku...a mać !!!!!!!!!!!!!trenerek niech wypi.................la !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

WITO - 8 godzin temu, *.7.26 Od początku obec ej rundy wszystkie mecze układały się pod Nas... wyniki idealne wystarczyło wygrywać mecze... ale niestety Nasze gwiazdy ( szczególnie w defensywie ) są dramatycznie słabe. Już 7 pkt straty do miernego Śląska...wstyd, dramat I upadek. Zabrze i Mielec Nas gonią... kolejny weekend spier.....y. trener tradycyjnie będzie opowiadał bzdury na konferencji... czy kiedyś zagramy jednym składem więcej niż jeden mecz ? odpowiedz

Szpic - 8 godzin temu, *.chello.pl Już mi się nawet pisać nie chce na temat tych wszystkich nieudaczników w klubie, od zawodników począwszy a na prezesie kończąc. odpowiedz

Tommy - 8 godzin temu, *.18.225 Jacuś żadnych transferów pod publiczkę, żadnych, jak jest dobrze każdy widzi i patrzmy długofalowo. odpowiedz

Miodożer - 8 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Dobra, popłakali to teraz biegusiem po bilety, karnety i koszulki, bez focha, bo wam „kumaci” wytłumaczą czemu „wszyscy na Ł3”

Luzik, ja wysiadam, poczekam na L bez Kosty, Zielka i Kudłatego. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 godzin temu, *.plus.pl @Miodożer: hehe 1000% racji kasa musi się zgadzać...interes się kręci decyzykni zblatowani z Miodkiem i za dwa tygodnie znów zapraszamy trybuny...i nie poddawaj się lalala.... odpowiedz

geds - 8 godzin temu, *.chello.pl Zmiana trenera na już!!! Póki Papszun wolny. Transfery koszmarne. Co jeden obrońca to gorszy. Tym razem obciął się Burch, ale to absolutnie strata w stylu Pankova, Kapuadiego czy nawet Augustyniaka. Ktory to zresztą podobnie jak Ribeiro dopiero w Legii został obrońcą. Przemyślane zakupy Zielińskiego, byle dużo i tanio. Napastnicy koszmar, zawsze za obrońcami. Cała ofensywna gra to ta klepka na boku Jozue z Wszołkiem i wrzuta. A tam nic nie dochodzi bo te piz... nasze nie walczą o pozycję, nie wychodzą przed obrońców tylko stoją i patrzą aż coś do nich doleci. Bilans w tym roku: 1 zwycięstwo w 6 meczach. O co my grqmy? Bo to już nie chodzi o mistrzostwo ale z taką grą nie łapiemy się nawet do pucharów. Na co wskazuje zresztą obecne miejsce w tabeli. odpowiedz

fan1956 - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Brawo panie Jacusiu rozwój na lata (100) . Panie Jacusiu ale parametry się zgadzają, ..łubu dubu niech nam żyje prezes klubu.. i pozostały zarząd. BRAWO, BRAWO, BRAWO, BRAWO, BRAWO, BRAWO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

jim - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Kolejny mecz i kolejny raz te same błędy odpowiedz

Legia to my - 8 godzin temu, *.185.119 Czas Kosty minął. Dzięki za wszystko i wypad z Legii odpowiedz

Egon - 8 godzin temu, *.waw.pl @Legia to my : No tak tylko, że nowy trener dalej będzie musiał zestawiać obronę z tych samych słabeuszy, więc niewiele się zmieni.

Przy takich błędach obrony, trudno jest wygrać mecz, jeżeli nie ma się potęgi w ataku, a my nie mamy.

Zwłaszcza po odejściu Muciego. odpowiedz

Rysio - 8 godzin temu, *.play-internet.pl To jest jakaś parodia,kolejne dwa punkty w plecy:(. Z czym do mistrza ja się pytam? Tu trzeba modlić się o trzecie miejsce na koniec sezonu,taka prawda! odpowiedz

wawiak - 8 godzin temu, *.chello.pl jak się patrzy na tę grę, to człowiek się zastanawia, ile piłkarze Legii mają oleju w głowie ? no ile ? odpowiedź jest prosta o,o. Pogoń była pod bramką L jeden raz, tak na poważnie i była to sytuacja stworzona przez Burcha nie piłkarza pogoni. To samo było jak Jędza stracił piłkę w kielcach. Żadnej asekuracji. Po prostu piłkarz L traci piłkę i jest autostrada. Tak straciliśmy 4 punkty w ostatnich dwóch meczach. Straciliśmy w prymitywny sposób. Każdy popepłnia błędy, ale dlaczego my tak nie zdobwyamy bramek ? Dziś przeciwnik jest raz pod naszą bramką i to wystarczyło. trener dziamdziak wynocha . nie zasmaradzaj nam powietrza. dość !!! odpowiedz

Diego - 8 godzin temu, *.160.40 Nie ma się co oszukiwać. Już po mistrzostwie... Cudem będzie załapanie się do europejskich pucharów... Szkoda... odpowiedz

Pindoles - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Jakie stracone? Te ogory zdobyły po ciężkim boju 1 pkt! Radujmy się Alleluja! odpowiedz

Michał - 9 godzin temu, *.plus.pl Kun Gual Pekhart Elitim Kramer dzisiaj bezjajeczni statyści odpowiedz

fan1956 - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Brawo panie Jacusiu i cała pozostała zbieranina zarządzająca LEGIĄ, Jacuś widzę że parametry się zgadzają jeszcze raz brawo, rozwój na lata (100) . BRAWO, BRAWO, BRAWO, BRAWO, BRAWO, BRAWO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Rikki - 9 godzin temu, *.centertel.pl Myślę że czara goryczy się przelała z tym trenerem to już nic więcej nie jesteśmy w stanie ugrać . Szkoda słów krytyki bo cały zespół motał się jak zagubiony we mgle a już strzały to sięgały zenitu. Obrony niestety w tym zespole nie ma .Kurde brak słów. odpowiedz

onczylija - 9 godzin temu, *.autocom.pl Przecież to jest futsal nie piłka nożna. O dwa tempa za wolno, schematycznie, milion podań w poprzek, bezproduktywnie, bez pomysłu bez sensu odpowiedz

Tomasz - 9 godzin temu, *.supermedia.pl Dziękujemy. Mistrza nie zdobędziemy. O puchary będzie bardzo ciężko. Miodek ewidentnie chce sprzedaż Legię. Tylko kto nas kupi. odpowiedz

Darek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Jeden wielki organizm, jedna wielka szczęśliwa rodzina zdobyła 3 punkty w 3 ostatnich meczach. W klubie wszyscy szczęśliwi. Nie potrzebujemy wzmocnień.

Ale mamy za to fajne kolorowe światełka.

Kombinacji w obronie ciąg dalszy. Kilometrów drużyna przebiegła mało bo tylko 113. Strzałów celnych 5 w tym aż 1 w drugiej połowie.

Na szczęście wyciągniemy wnioski z tego meczu. odpowiedz

wtf - 9 godzin temu, *.chello.pl Dobra,niech ten Śląsk zgarnie tytuł,przynajmniej podzielimy się wstydem z pyrami i srakowem!Nam przyda się sezon bez pucharów,inaczej złotousty Jacek i austriakochorwatoniemiec będą tu rządzić kolejne lata. odpowiedz

Lolek - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Czas hańby trwa odpowiedz

Przemek - 9 godzin temu, *.chello.pl Czy tytuł jest na pewno dobry ? Chyba raczej kolejny punkt zdobyty .... odpowiedz

paw_pawela - 9 godzin temu, *.telkab.pl No niestety trener nie ma pomysłu na grę.. jest nijaki odpowiedz

Michał - 9 godzin temu, *.plus.pl A wnioski po którym meczu wyciągnięcie? Proszę o odpowiedź Mioduskiego Dariusza. Bo Runjaic to cienias i machający łapami Niemiec bez jaj odpowiedz

Pit - 9 godzin temu, *.net.pl Szkoda czasu, zdrowia i straconych nerwów na tych nieudaczników! odpowiedz

wtf - 9 godzin temu, *.chello.pl Dobra,niech ten Śląsk zgarnie tytuł,przynajmniej podzielimy się wstydem z pyrami i srakowem!Nam przyda się sezon bez pucharów,inaczej złotousty Jacek i austriakochorwatoniemiec będą tu rządzić kolejne lata. odpowiedz

onczylija - 9 godzin temu, *.autocom.pl Wiecie jak wyglądał mecz Legii? Napisze Wam, wyglądał tak, Hładun Augustyniak Josue, Eltim, Josue, Wszołek, Eltim Hładun...i tak do us....ej śmierci. Zero pomysłu, kreacji. Co trzeba mieć w głowie by trzymać takiego trenera? Kuchy do składu! odpowiedz

Pep - 9 godzin temu, *.chello.pl Nie oszukujmy się jest po mistrzowie odpowiedz

Mirfo - 9 godzin temu, *.com.pl To co napisze wielu się nie spodoba, ale cóż biorę to na klatę.Nie przedłużać umow z josue, pekhartem, gil diasem odpowiedz

Michał - 8 godzin temu, *.plus.pl @Mirfo: Zgadzam się i to bardzo odpowiedz

Martinez76 - 9 godzin temu, *.autocom.pl 3 punkty w 3 meczach "naru...@li". Brawo Kosta! Brawo piłkarze. Tylko mistrz? Jakaś kpina.

Sęk w tym, że poszczególni piłkarze są nawet dobrzy, tylko nie tworzą obecnie drużyny. A w defensywie bryluje Jurek Ribeiro - boczny obrońca grający jako środkowy, zamieszany chyba w 90% straconych bramek. Dzisiaj zamiast wybić piłkę, zabił się o własne nogi, piłka przeleciała mu kanałem i wpadła do bramki, a on zaraz potem. Ten, to dopiero parodysta jest... odpowiedz

MiszaPraga - 9 godzin temu, *.plus.pl Żenada, tym meczem, odpadliśmy z Mistrzostwa Polski odpowiedz

mietowy - 9 godzin temu, *.aster.pl ku..... znowu glupota i znowu frejerkie stracone punkty kiedy oni w koncu cos zagraja odpowiedz

Lao - 9 godzin temu, *.play-internet.pl W zasadzie jedyne co można napisać to, że nie pierwszy już mecz zawalił cienias Robeiro, zmarnowana fajna akcja, plus bramka na jego konto. Rozczarował mnie Mori samolubnymi, bezsesnownyni zagraniami. Ten mecz powinien być wygrany.... odpowiedz

Romek - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Echhhhh odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl Jak nie Kapuadi to Jędrzejczyk, jak nie Pankov to Burch. Tylko Ribeiro pozostaje "stabilny".

Lipa. odpowiedz

Legionista - 9 godzin temu, *.net.pl Kolejna niedojda burch i strata punktów jędza kur.. strasznie chory bo zajęł... mecz z koroną kary finansowe niech pajace grają za darmo albo wypad z LEGII odpowiedz

(L) z południa - 9 godzin temu, *.centertel.pl Trzeci remis z rzędu i jedna wygrana w 5 meczach to jest kryminał co zrobili z tą drużyną zaczynając od pseudo prezesa a kończąc na pseudo piłkarzach. odpowiedz

Egon - 9 godzin temu, *.waw.pl Mamy obronę na poziomie środka albo nawet dołu tabeli.

Runjaic miesza tymi obrońcami, ile może, ale tu, po prostu, nie ma z kogo wybierać.

Teraz dopiero widać, jak ogromną robotę wykonywał w Legii Slisz, który grał przed tą naszą komiczną obroną. odpowiedz

rom - 9 godzin temu, *.strzyzowski.net kosta - czas odejsc odpowiedz

Bemowo - 9 godzin temu, *.chello.pl "Dno, wodorosty i 2 metry mułu", że zacytuję klasyka. Tak wygląda gra Legii pod wodzą geniusza taktyki z Niemiec. Już nadszedł czas na niego. Szkoda prądu i nerwów. W meczu z Koroną dokonał sabotażu ze zmianami a dziś panika i brak decyzji w odpowiednim momencie. Szkoda słów... odpowiedz

Byniu - 9 godzin temu, *.centertel.pl Mistrzostwo to mżonka nie ma co się czarować odpowiedz

Michał - 9 godzin temu, *.plus.pl Nawet taką cienką Pogoń Szczecin nie potrafimy pokonać to o co my w ogóle gramy? O puchar biedronki? Kiedy my w końcu wygramy wysoko i przekonywująco? Za Runjaicia nigdy. Ostatni niech światło zgasi na stadionie. Precz z wami patałachami. odpowiedz

Tomasz - 9 godzin temu, *.supermedia.pl Koniec sezonu. Niedługo odjadą też puchary. Miodek pewnie już strategie ma na kolejny sezon, czyli jak ciąć koszta. odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 9 godzin temu, *.101.5 Żenada, ewidentna ustawka i gra na remis - po stracie bramki cały czas trzymali piłkę przy polu karnym i cały czas się jej pozbywali żeby tylko nie dośrodkować i nie atakować. Przy zmianach Josue i Kramer nawet nie spieszyli się by zejść co pokazuje, że mam rację. Że wam się chce chodzić na ten teatr z ustawionym przed meczem scenariuszem odpowiedz

13 - 8 godzin temu, *.122.59 @Model Mondeo MK3 GTI VR6 : hmm. Ciekawe. odpowiedz

LegiaCieszyn - 9 godzin temu, *.sferanet.pl No cóż... Chyba puchary nie dla nas... odpowiedz

Moko - 9 godzin temu, *.. Dali z siebie wszystko… czyli 30%. Na koniec sezonu obstawiam maks 5 miejsce. odpowiedz

Miodulski musi odejść - 9 godzin temu, *.216.10 Runiacz do dymisji, Miodulski i Zieliński na taczkę. odpowiedz

13 - 9 godzin temu, *.122.59 11 kolejek do końca... 7 pkt straty... Będzie ciężko o mistrza. Będzie ciężko o top 5. odpowiedz

West Side Story - 9 godzin temu, *.orange.pl Wiara, wiara jest w nasz, mistrza Polski nadejdzie czaa! odpowiedz

lucho_83 - 9 godzin temu, *.chello.pl No to po Mistrzostwie, tylko czy na Puchary się załapiemy...? odpowiedz

Zagłębiak - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Krótka piłka Runjac out!!!!!!!!!! odpowiedz

Jimi70 - 9 godzin temu, *.orange.pl dno odpowiedz

Sobal 74 - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Co oni graja!!!!ostatnie 5 minut meczu to gra na czas jakby prowadzili żadnego pomysłu gry nic kompletnie nic odpowiedz

Krzysztof - 9 godzin temu, *.centertel.pl Kosta show.

Remisowy dream team. odpowiedz

Roger - 9 godzin temu, *.it4polska.com Dno i wodorosty odpowiedz

