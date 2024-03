Legia Warszawa tylko zremisowała na własnym stadionie z Pogonią. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zły - 8 godzin temu, *.chello.pl Ciekawe komu nerwy puszcza szybciej kibicom czy …? Na tą drugą opcję nie ma co liczyć bo prezes nie ma pomysłu na przeszłość odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.