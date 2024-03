25 126 kibiców obejrzało z trybun stadionu Legii mecz z Pogonią Szczecin. Niestety po raz kolejny "Wojskowi" nie zdobyli kompletu punktów... Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 81 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 51 zdjęć Kamila Marciniaka Fotoreportaż z meczu - 96 zdjęć Maćka Gronau

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.