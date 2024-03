Elitim: To jest bardzo frustrujące

Sobota, 2 marca 2024 r. 23:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Oczywiście, jesteśmy zawiedzeni z powodu dzisiejszego rezultatu. To jest bardzo frustrujące. Jest to jednak już przeszłość. Musimy skupić się na naszym występie, błędach, które popełniliśmy i poprawić się. Musimy patrzeć teraz w przyszłość - powiedział po remisie z Pogonią Szczecin pomocnik Legii, Juergen Elitim.









- Uważam, że dominowaliśmy w tym spotkaniu, ale to nie wystarczyło. Dodatkowo zmarnowaliśmy kilka niezłych sytuacji, które powinny się skończyć bramkami. Pogoń doprowadziła do remisu po indywidualnym błędzie, a oprócz tego nie stworzyła sobie żadnej okazji na gola. Nie mieliśmy z nimi większych problemów, ale po raz kolejny nie wystarczyło to do zwycięstwa. Reprezentujemy największy klub w Polsce, musimy więc się poprawić, pokazać więcej siły i charakteru. Również musimy pokazać naszą indywidualną jakość, pokazać, czemu jesteśmy w tym klubie.



- Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tej trudnej sytuacji, być w tym wszystkim razem, jako drużyna, przyjaciele, rodzina. Sytuacja jest dla nas trudna. Mamy jeden klarowny cel, ale nasze występy nie są takie, jakie chcemy. Musimy się z tym wszystkim zmierzyć, iść do przodu w tych okolicznościach i myśleć o kolejnym meczu.