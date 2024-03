Oceny legionistów za mecz z Pogonią

+ dodaj komentarz

Moim zdaniem Pekhart na minusa nie zasłużył, wcale nie był taki najgorszy, w czym niby jest lepszy Kramer?? O ile pamiętam ani jeden ani drugi bramki nie strzelili, więc równie dobrze i Kramerowi minusa dać.



Tak wiem zaraz się pojawią ci co piszą że Pekhart to drewno ok, pewnie i tak, tylko jak dla mnie wszystkie nasze piłkarzyki tacy są, skoro nie potrafią porządnie na głowę dośrodkować, bo moim zdaniem Pekhart to piłkarz który jak mu się dobrze dośrodkuje to jest szansa na dobrą główkę. Wiadomo trener wymyślił by on i nogami grać potrafił no ale skoro nie potrafi, powinien korzystać z atutów.

