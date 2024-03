Stadiony: Stamford Bridge

Stamford Bridge to stadion, który każdy piłkarski kibic jednoznacznie kojarzy z Chelsea. Obiekt zdecydowanie nieprzystający tak wielkiemu klubowi, szczególnie w angielskich realiach. Jego pojemność wynosi niespełna 42 tysiące miejsc (dokładnie 41 841), przez co nabycie wejściówki w normalnej sprzedaży jest niemożliwe. Chelsea planuje w najbliższym czasie budowę nowego, ponad 60-tysięcznego obiektu w innym miejscu, ale osoby związane z klubem mówią, że jego otwarcie może nastąpić nie wcześniej niż w 2030 roku. Fotoreportaż - 74 zdjęcia Bodziacha

do redakcji - 3 godziny temu, *.centertel.pl literówka: zamiast "latach 30. XIX wieku" powinno być "latach 30. XX wieku" :)

