Brąz Klepacz na ME w Gyor

Katarzyna Klepacz z Legii została brązową medalistką Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym, w konkurencji pistolet pneumatyczny drużynowo (wraz z Natalią Król i Katarzyną Breś). Podczas zawodów rozgrywanych w węgierskim Gyor, Polkom zabrakło dwóch punktów do srebra. Zwyciężyły Węgierki. Legionistka w poszczególnych seriach zdobywała: 96, 95, 93, 94, 94 i 88 pkt. W konkursie indywidualnym, Klepacz zajęła miejsce 43. Tomasz Bartnik w karabinie pneumatycznym zajął miejsce 38. z wynikiem 626.4 pkt. W drużynie (wraz z Maciejem Kowalewiczem i Michałem Chojnowskim), Polacy w karabinie pneumatycznym zajęli 10. miejsce. W pistolecie pneumatycznym Mix, Katarzyna Klepacz wraz z Oskarem Miliwkiem zajęli 17. miejsce.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.