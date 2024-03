22-24.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 22 marca 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Podczas przerwy na mecze reprezentacji jeszcze goręcej zachęcamy do wspierania sekcji. W piątek o 17:30 na Bemowie mecz naszych koszykarzy - bilety do kupienia TUTAJ, transmisja w Polsacie Sport Extra. W sobotę o 16:00 w hali przy Gładkiej 18 swój mecz rozegrają futsaliści Legii. Bilety do kupienia TUTAJ. O tej samej porze na boisku przy Obrońców Tobruku 11 na Bemowie, pierwszy mecz rundy wiosennej rozegrają rugbiści Legii.



Jan Samborski, Antoni Jakubiec i Sofija Zrażewska wystartują na Mistrzostwach Europy do lat 19 w squasha, które odbędą się w Bukareszcie.



Rugbistki Legii rozegrają pierwszy turniej MP w rundzie wiosennej.



Rozkład jazdy:

22.03 g. 17:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

22.03 g. 20:00 Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg

23.03 g. 12:00 Concordia Elbląg - Legia II Warszawa

23.03 g. 12:00 Polonia Środa Wielkopolska - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

23.03 g. 16:00 Legia Warszawa - FC Toruń [futsal, ul. Gładka 18]

23.03 g. 17:00 Legia Warszawa - Rugby Wrocław [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

23.03 g. 17:00 CWKS Legia Warszawa - Korona Jadów [A klasa][ul. Marymoncka 42]

23.03 g. 18:00 Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież



22.03 g. 12:00 Sandecja Nowy Sącz 07 - Legia U17 [CLJ U17][Nowy Sącz]

23.03 g. 08:45 Legia U13 - MKS Polonia Warszawa 11 (sparing)[LTC 6]

23.03 g. 10:00 Śląsk Wrocław 14 + Olympic Wrocław 14 - Legia U10 [Wrocław]

23.03 g. 11:00 Orły Zielonka 15 - Legia U9 [Zielonka]

23.03 g. 11:00 Legia U7 - Wicher Kobyłka 17 [ul. Łazienkowska 3]

23.03 g. 11:00 Legia U15 - Wisła Płock 09 [LTC 6]

23.03 g. 12:00 Legia U19 - Sandecja Nowy Sącz 05/6 [CLJ U19][LTC 8]

23.03 g. 14:30 Legia U8 - sparing [ul. Łazienkowska 3]

23.03 g. 16:00 Legia U16 - SEMP Ursynów 08[LTC 6]

24.03 g. 16:30 UKS Varsovia 10 - Legia U14 [ul. Marymoncka 42]

24.03 g. 12:30 Legia U8 - Radomiak Radom 16 [ul. Łazienkowska 3]

24.03 g. 12:30 Legia U9 - Radomiak Radom 15 [ul. Łazienkowska 3]

24.03 g. 14:00 UKS Varsovia 13 - Legia U11 [ul. Międzyparkowa 4]

24.03 g. 14:30 Legia U12 - Czarni Szczecin 2012 [ul. Łazienkowska 3]

24.03 g. 16:00 Drukarz W-wa 12 - Legia LSS U12 [Al. Zieleniecka 2]