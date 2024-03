Koszykówka

Zapowiedź meczu z Bilbao Basket

Wtorek, 5 marca 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę o godzinie 18:30 w hali na Bemowie rozegrany zostanie pierwszy ćwierćfinałowy mecz FIBA Europe Cup, w którym Legia podejmować będzie hiszpański Bilbao Basket. Rywalizacja na tym poziomie rozgrywek toczona jest systemem mecz i rewanż, a o awansie do najlepszej czwórki decydować będzie lepszy bilans punktowy dwumeczu.



Bilbao Basket to klub, który został założony w roku 2000 na bazie Caja Bilbao. Przez 25 lat klub już ośmiokrotnie zmieniał swoją nazwę - pierwszym członem jest od 2004 roku nazwa sponsora tytularnego. Obecna nazwa - Surne Bilbao Basket obowiązuje od roku 2021. Trzykrotnie zmieniano natomiast miejsce rozgrywania spotkań, ale od 14 lat klub występuje w bardzo nowoczesnym obiekcie Bilbao Arena. Klub, który awans do Ligi ACB wywalczył w 2004 roku (po wygranej z Baloncesto León) ma na swoim koncie wicemistrzostwo Hiszpanii wywalczone w 2011 roku (po przegranym 0:3 finale play-off z Barceloną), a także drugie miejsce w rozgrywkach EuroCup z roku 2013 (po przegranej w finale z Lokomotiwem Kuban). W roku 2012 zespół z Kraju Basków dotarł do ćwierćfinału Euroligi - na tym etapie rozgrywek przegrali 1:3 z CSKA Moskwa.



Po sezonie 2013/14 nastąpił nieco gorszy okres dla klubu. Najpierw, Bilbao Basket zostało wykluczone przez ligę z rozgrywek ACB z powodu problemów finansowych, ale ostatecznie liga musiała cofnąć swoją decyzję i klub z Bilbao pozostał w najwyższej klasie rozgrywkowej. W niej występował jeszcze przez cztery sezonu, aż do spadku, którego doznali w maju 2018 roku, po przegranych derbach z Baskonią. Drugoligowa banicja trwała tylko rok - zespół szybko wywalczył ponowny awans do hiszpańskiej elity, a pierwszy sezon po awansie okazał się jak dotąd najlepszy od wielu lat dla Bilbao. W przerwanym przez koronawirusa sezonie 2019/20, zespół zajął 5. miejsce (z bilansem 14-9).



Po tym jak sezon 2021/22 zakończyli na miejscu dziewiątym, w ostatnim sezonie zagrali po raz pierwszy w Basketball Champions League i w tych rozgrywkach zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Najpierw w fazie grupowej (rywalizując z Bahcesehirem, Igokeą i Nymburkiem) zaliczyli tylko dwie porażki. Na drugim etapie rozgrywek rozpoczęli od wygranej z turecką Darussafaką, po czym przegrali pozostałych pięć spotkań (m.in. z doskonale znanymi Lenovo Tenerife i UCAM Murcią). Ostatnie rozgrywki Ligi ACB, ekipa z Kraju Basków zakończyła na miejscu 12., co dało im prawo gry w FIBA Europe Cup. W nich trafili do grupy z Anwilem, rumuńskim Sibiu i szkocką Caledonią Gladiators, notując komplet wygranych. Na drugim etapie rozgrywek rywalizowali z FC Porto, Gottingen i Balkanem Botevgrad, i z bilansem 5-1, z pierwszego miejsca zapewnili sobie awans do 1/4 finału. W Lidze ACB najbliższy rywal Legii plasuje się obecnie na miejscu 12., z bilansem 9-14. Zespół prezentuje się lepiej od Obradoiro, z którym Legia spotkała się w półfinale kwalifikacji do obecnej edycji BCL (legioniści przegrali we wrześniu z Hiszpanami w Antalyi 66:74).



Baskowie w obecnym sezonie potrafili pokonać w ostatnim czasie m.in. występującą w Eurolidze, Valencię (+15), a także zagrać bardzo dobry mecz z Realem Madryt, przegrywając zaledwie 84:87. Zespół prowadzony przez Jaume Ponsarnau nieźle zaprezentował się także w wyjazdowym meczu z Barceloną (-9). W ostatniej ligowej kolejce przegrali wyjazdowe spotkanie z Unicają Malaga 84:101.



W zespole z Bilbao występuje kilku graczy, których polscy kibice mogą bardzo dobrze kojarzyć. Jednym z nich jest sprowadzony w trakcie obecnego sezonu Keith Hornsby, występujący na pozycjach 3-2, który obecny sezon rozpoczął w Rytas Wilno, w barwach którego występował m.in. w BCL. Zawodnik do Bilbao trafił kilka tygodni temu i szybko wywalczył ponad 21 minut na parkiecie, a w tym czasie zdobywa średnio 8.2 pkt. W ostatnich latach grał również w niemieckiej Bundeslidze i ekstraklasie francuskiej, a pierwszym jego klubem w Europie były Twarde Pierniki Toruń (w sezonie 2019/20). Na pozycji silnego skrzydłowego drugi sezon z rzędu występuje Szwed, Denzel Andersson, który trafił do Bilbao po występach w Stali Ostrów Wielkopolski. Tu notuje 4.7 pkt. i gra 18,5 min., a względem gry w "Stalówce" wyraźnie spadła jego skuteczność za 3 punkty (z blisko 42% do 30.6% obecnie). Kolejnym graczem, który na pewno nie jest anonimowy dla polskiej publiczności jest Sacha Killeya-Jones - Amerykanin posiadający również brytyjskie obywatelstwo. W sezonie 2020/21 doskonale spisywał się w barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza (śr. 19.0 pkt. i 8.9 zb.), ale jego grę przerwała poważna kontuzja (zerwanie więzadła rzepki), której doznał wykonując wsad w ostatniej akcji wygranego meczu w Toruniu. Później, po dojściu do pełnej sprawności, trafił na rok do Izraela, a ostatni sezon rozegrał w Oklahoma City Blue, by od początku obecnych rozgrywek znów trafić do Europy - właśnie do Bilbao Basket, w barwach którego zdobywa 12.4 pkt. i 4.8 zb. na mecz, a także najlepiej w karierze rzuca z dystansu (46.2 procent za 3 pkt.).



Kileva-Jones jest najlepszym strzelcem Bilbao w rozgrywkach FIBA Europe Cup (śr. 14.5 pkt.), drugim jest wspomniany Hornsby (śr. 13.3). Liderem zespołu jest 31-letni rozgrywający, Adam Smith, który również ma - co prawda symboliczny - udział w rozgrywkach PLK. W sezonie 2020/21 zaliczył dwa spotkania w Zastalu. Obecnie drugi kolejny sezon występuje w Bilbao, gdzie notuje blisko 12 pkt. na mecz i trafia niespełna 40 procent rzutów za trzy punkty. W niedalekiej przeszłości występował również w Izraelu (Hapoel Holon), Turcji (Merkezefendi), czy Grecji (PAOK). Ważną postacią w rotacji Bilbao jest urodzony w Sztokholmie Melwin Pantzar, który pod dwóch latach występów w Realu Valladolid, obecnie notuje 9.2 pkt. na mecz.



Wysokich graczy Legii czeka trudna rywalizacja z 27-letnim Grekiem, Georgiosem Tsalmpourisem, mierzącym 216 centymetrów. Ten po występach m.in. w AEK-u Ateny i PAOK-u Saloniki, półtora roku temu trafił do Hiszpanii i szczególnie dobrze sobie radzi w grze obronnej. Na pozycji numer cztery ważne role odgrywają - Thijs De Ridder z Belgii (śr. 6.3 pkt. i 4.2 zb.) oraz Estończyk, Kristian Kullamae (śr. 9.4 pkt., 36.2% za 3 pkt.).



Legia awans do 1/4 finału FIBA Europe Cup wywalczyła, zajmując drugie miejsce w swojej grupie (z bilansem 4-2), za Bahcesehirem Stambuł. Legioniści przyklepali awans wyjazdową wygraną ze Sportingiem Lizbona (99:86), co miało miejsce przed czterema tygodniami. Łączny bilans naszego klubu w tegorocznej edycji FIBA Europe Cup to 9 zwycięstw oraz 3 przegrane. Legia po raz drugi awansowała do najlepszej ósemki tych rozgrywek. Przed dwoma laty w walce o półfinał musiała uznać wyższość włoskiego Unahotels Reggio Emilia, po niezwykle zaciętym dwumeczu, zakończonym dogrywką podczas meczu w Bolonii. Mamy nadzieję, że tym razem, Legia zdoła awansować krok dalej, choć oczywiście faworytem dwumeczu pozostają Hiszpanie.



W ostatni weekend nasz zespół wygrał w Toruniu z Twardymi Piernikami, zapewniając sobie dwa ligowe punkty w czwartej kwarcie. Choć spotkanie w Toruniu nie było tak dobre ofensywnie jak turniej finałowy w Sosnowcu, cieszyć może konsekwentna gra w obronie legionistów, a także coraz lepsza dyspozycja Michała Kolendy oraz Marcela Ponitki. Zdecydowanie najlepszym strzelcem naszej drużyny w europejskich pucharach pozostaje jednak Christian Vital, który ze średnią punktową na poziomie 23.4 pkt. (w tym 43.3% za 3 pkt.!) wybrany został MVP ostatniego miesiąca rozgrywek FIBA Europe Cup. Loren Jackson ze średnią 17.7 pkt. (i 44.4% za 3) jest drugim strzelcem Legii w europejskich pucharach.



Środowy mecz w hali przy ul. Obrońców Tobruku 40 rozpocznie się o godzinie 18:30 i będzie na żywo transmitowany przez TVP Sport - zarówno na antenie, jak i w aplikacji, jak również na stronie sport.tvp.pl. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ oraz od godziny 17:00 przy wejściu do hali OSiR Bemowo. Po meczu, kibice będą mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii, z wywalczonym przez nasz klub trofeum - drugim w historii koszykarskiej Legii Pucharem Polski. Serdecznie zapraszamy!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 81,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,4%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 392 (śr. 19,6), Aric Holman 312 (14,9), Raymond Cowels 245 (śr. 11,1), Michał Kolenda 230 (11,0), Loren Jackson 49 (12,3).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83).



SURNE BILBAO BASKET

Liczba wygranych/porażek: 20-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-11

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 69,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,7%



Skład: Adam Smith, Kristian Kullamae, Iker Chacon, Alex Renfroe (rozgrywający), Keith Hornsby, Tomeu Rigo, Melwin Pantzar (rzucający), Alex Reyes, Xavi Rabaseda, Unai Barandalla, Sacha Killeya-Jones, Thijs De Ridder, Denzel Andersson, Asier Fernandez Ortega (skrzydłowi), Tryggvi Hlinason, Georgios Tsalmpouris (środkowi)

trener: Jaume Ponsarnau, as. Sergio Garcia, Javi Salgado



Przewidywana wyjściowa piątka: Adam Smith, Melwin Pantzar, Alex Reyes, Thijs De Ridder, Georgios Tsalmpouris.



Najwięcej punktów: Adam Smith 149 (śr. 12,4), Sacha Kileva-Jones 145 (14,5), Melwin Pantzar 109 (9,1), Kristian Kullamar 108 (9,8), Keith Hornsby 40 (13,3).



Ostatnie wyniki: MB Andora (d, 95:73), Baskonia (w, 92:72), Obradoiro (w, 77:78), UCAM Murcia (d, 77:68), Granada (d, 94:93), Anwil Włocławek (w, 79:83), Barcelona (w, 91:82), CSU Sibiu (d, 89:64), Lenovo Tenerife (d, 93:94), Caledonia Gladiators (d, 106:58), Saragossa (w, 77:63), Anwil Włocławek (d, 76:71), Real Madryt (d, 84:87), CSU Sibiu (w, 68:73), Joventut (w, 81:78), Caledonia Gladiators (w, 59:78), Unicaja (d, 43:67), Valencia (w, 79:85), Gottingen (d, 75:73), Baloncesto Breogan (d, 68:76), FC Porto (w, 72:75), Gran Canaria (w, 83:75), Basquet Girona (d, 80:74), Palencia (w, 78:72), Manresa (d, 74:54), Balkan Botevgrad (w, 62:94), MB Andora (w, 87:78), Real Madryt (w, 95:80), Gottingen (w, 82:80), Saragossa (d, 86:83), FC Porto (d, 90:86), UCAM Murcia (w, 96:76), Balkan Botevgrad (d, 90:63), Valencia (d, 93:78), Unicaja (w, 101:84).



Termin meczu: środa, 6 marca 2024 roku, g. 18:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport