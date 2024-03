I liga: Legionistki 0-1 Lech/UAM Poznań

W pierwszym I-ligowym występie Legionistek Warszawa w rozgrywkach I ligi kobiet, nasz zespół przegrał w LTC z Lechem/UAM Poznań 0-1 (0-0). Legionistki zajęły w lidze miejsce SWD Wodzisław Śląski, który w rundzie jesiennej nie zdobył choćby punktu. Poznanianki zajmują ósme miejsce w tabeli, legionistki do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą 11 punktów. Kolejny mecz Legionistek rozegrany zostanie 9 marca o 15:00 we Wrocławiu ze Ślęzą.

Andrzej - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szkoda , mało brakowało a byłby pierwszy punkt . Nie jest źle . 11 punktów straty ... Dużo , lecz warto próbować . Pod wodzą Jacka Magiery drużyna męska odrobiła kiedyś wiosną (w Ekstraklasie) właśnie 11 punktów (jeśli mnie pamięć nie myli). Ze Ślęzą w sobotę ? Przydały by się trzy punkty , ach przydały by się . odpowiedz

jas - 4 godziny temu, *.tpnet.pl a to nie czasem Legia Ladies? odpowiedz

Sack - 4 godziny temu, *.25.51 to te co kupiły miejsce w lidze w srodku sezonu? hahha odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Sack: Lech tez kupil miejsce. W kobiecym futbolu to czeste. odpowiedz

