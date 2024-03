PamiętaMY

Legioniści złożyli wieniec pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych

Sobota, 2 marca 2024 r. 09:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór, liczna grupa kibiców Legii pojawiła się na Bemowie przy pomniku pamięci Żołnierzy Wyklętych, składając wieniec oraz zapalając charakterystyczne znicze w dniu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Legioniści ze zniczami pojawili się także przy Rakowieckiej. Wśród zebranych legionistów nie brakowało najmłodszych kibiców, którym przekazano najważniejsze informacje dotyczące Niezłomnych Bohaterów.



"Miejsc symbolicznych, związanych z Niezłomnymi jest w Warszawie dużo więcej. Niektóre z nich będzie można odwiedzić podczas majowej Nocy Muzeów, do czego gorąco zachęcamy (wtedy można wejść do miejsca, które nie są otwarte na co dzień, a robią niesamowite wrażenie). Niezłomni swoją piękną postawą udowodnili, że wolność i Ojczyzna są przede wszystkim w sercach i umysłach, ponieważ ich walka była z góry skazana na porażkę ze względu na proporcje sił obu stron, a mimo to nie poddali się. My po latach, patrząc z podziwem na ich heroiczną walkę musimy pamiętać jak ważne dziś są dwie wartości - pamięć i tożsamość" - informują OFMC.











fot. Michał Wyszyński