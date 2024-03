Zapowiedź meczu

Pokonać niepokonanych

Sobota, 2 marca 2024 r. 07:29 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotni wieczór Legia Warszawa zagra u siebie z Pogonią Szczecin. Spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco. Legioniści muszą tego dnia wywalczyć trzy punkty, jeżeli nie chcą dać odjechać czołówce, natomiast "Portowcy" od początku roku imponują formą. Jak na razie wygrali wszystko, co było do wygrania.









Cztery mecze bez wygranej



W ostatnich dwóch kolejkach Legia mierzyła się z drużynami balansującymi na granicy strefy spadkowej. Niestety przeciwko Puszczy Niepołomice i Koronie Kielce nie udało jej się wywalczyć kompletu punktów ani razu. Tym samym legioniści nie wykorzystali szansy odrobienia straty do czołówki tabeli. Przed 23. kolejką Legia znajduje się dopiero na 5. lokacie z przewagą zaledwie jednego punktu nad Rakowem Częstochowa, który ma jedno spotkanie rozegrane mniej. W sobotnim starciu trudno wyobrazić sobie inny rezultat niż zwycięstwo "Wojskowych", a jednak widząc ich ostatnią formę, to trudno być stuprocentowym optymistą.



Podopieczni Kosty Runjaicia notują aktualnie serię czterech niewygranych meczów z rzędu. Ostatni raz z boiska zeszli z podniesionymi głowami na początku lutego, kiedy na starcie rundy wiosennej skromnie 1-0 pokonali Ruch Chorzów. Potem nadeszły wstydliwe porażki z Molde FK, a także wcześniej wspomniane remisy z Puszczą i Koroną. Tydzień temu niezbyt widać było symptomy większej poprawy, chociaż trener Runjaić zdecydował się na kilka roszad w składzie. Przede wszystkim po raz pierwszy od dłuższego czasu między słupkami stanął Dominik Hładun. Ostatni raz golkiper wyszedł w wyjściowym składzie ligowego spotkania w połowie sierpnia zeszłego roku. Niestety, Hładun nie za bardzo wykorzystał daną mu szansę. 28-latek nie popisał się przede wszystkim przy pierwszym straconym golu, kiedy przepuścił strzał z dystansu Martina Remacle'a. Wiele jednak wskazuje na to, że bramkarz wystąpi przeciwko Pogoni. Kacper Tobiasz potrzebuje trochę więcej odpoczynku - szczególnie psychicznego.



- Często tak się zdarza, że młodzi piłkarze "odlatują". Są przekonani, że wszystko robią i wiedzą najlepiej, a to jest błąd. Sztab szkoleniowy Legii musi szybko naprowadzić Kacpra Tobiasza na odpowiednie tory. Kacper próbuje naśladować Artura Boruca i to jest jego wielki błąd, bo Artur był i jest jedyny w swoim rodzaju - powiedział ostatnio cytowany przez sport.tvp.pl Jan Mucha.



- Dominik Hładun był ostatnio na treningach w lepszej dyspozycji i na niego się decydowaliśmy. Nie jest naszą intencją, by co kolejkę zmieniać bramkarza. Dominik ma moje pełne zaufanie - zakomunikował Runjaić na konferencji przedmeczowej.



Nadzieja w Kramerze?



Po jednym meczu nieobecności do składu Legii wróci w sobotę Josue. Portugalczyk pauzował ostatnio z powodu nadmiaru żółtych kartek, jednak mimo to pojechał do Kielc wspierać swoich kolegów w starciu z Koroną. Na boisku nie dało się jednak odczuć braku pomocnika. Dobrze w środku pola prezentowali się Juergen Elitim oraz Rafał Augustyniak. Akcje ofensywne były nieco bardziej nieszablonowe. Ostatnie starcie pokazało, że istnieje życie bez aktualnego kapitana zespołu, co jeszcze niedawno mogło wydawać się nie do pomyślenia. Cieszyć może również ustrzelony dublet Blaza Kramera. Być może to właśnie takie mecze pozwolą mu stać się ważnym ogniwem podstawowego składu.



fot. Woytek / Legionisci.com



Szczeciński rollercoaster



Dla Pogoni obecny sezon to istny rollercoaster. Po siedmiu rozegranych kolejkach szczecinianie znajdowali się na 15. miejscu w tabeli, notując bilans aż pięciu porażek. W tamtym momencie na włosku wisiała posada trenera Jensa Gustafssona. Ostatecznie zarząd klubu zdecydował się nie zwalniać szkoleniowca, a ten wkrótce zaczął regularnie piąć się w górę tabeli. Kilka kolejek później Szwed był już razem z Pogonią na piątej lokacie, a od dwóch kolejek plasuje się jedno oczko wyżej. Tak dobra gra Pogoni nie umknęła uwadze rodakom Gustafssona. Jeszcze niedawno szkoleniowiec był przymierzany do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Szwecji, lecz na ostatniej prostej przegrał pojedynek z Duńczykiem Jon Dahlem Tomassonem.



Wygląda więc na to, że w Szczecinie mają ostatnio nosa do wyborów trenera. Gustafsson zastąpił przecież na tym stanowisku Kostę Runjacia, który na Pomorzu także radził sobie nad wyraz dobrze. Ostatnio Niemiec przechodzi jednak na Łazienkowskiej trudne chwile. Pojawiły się nawet spekulacje, że najbliższe dwa mecze mogą zadecydować o jego przyszłości.



Awans do półfinału



W tym roku Pogoń spisuje się fenomenalnie. Najbliższy rywal Legii wygrał wszystkie cztery spotkania, a trzy z nich zakończył z czystym kontem. Szczecinianie pokonali m.in. niedawnego lidera Ekstraklasy - Śląsk Wrocław. Co więcej, przed kilkoma dniami "Portowcy" zapewnili sobie prawo do gry w półfinale Pucharu Polski, pokonując w ćwierćfinale po dogrywce Lecha Poznań 1-0. Decydującego o losach spotkania gola strzelił w ostatnich minutach dogrywki Joao Gamboa. W tym meczu trener Gustafsson posłał oczywiście do boju swoich najlepszych graczy, dlatego niewykluczone, że lepsze przygotowanie fizyczne może być w sobotę jednym z atutów graczy Legii.





Miejsce w lidze po ostatniej kolejce4Najlepszy strzelecKamil Grosicki (występy: 29, gole: 13)Ostatni mecz1-0 Lech PoznańOstatni przeciwko Legii3-4 (sezon 23/24, 6. kolejka Ekstraklasy)





Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Pogonią Szczecin rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Transmisję będzie można zobaczyć na Canal+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport.Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



