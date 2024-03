Karczewski młodzieżowym mistrzem Polski

Panczenista Legii, Karol Karczewski zdobył złoty medal młodzieżowych Mistrzostw Polski na dystansie 10 000 metrów. Nasz zawodnik uzyskał czas 15:05.38 minuty, co było ósmym wynikiem wśród seniorów i najlepszym w kat. młodzieżowców. W wieloboju legionista zakończył rywalizację na miejscu dziewiątym. Wyniki legionisty: 500m: 9. Karol Karczewski 38.71s 5000m: 8. Karol Karczewski 7:14.81 min. 1500m: 10. Karol Karczewski 1:56.85 min. 10000m: 8. Karol Karczewski 15:05.38 min. Wielobój: 9. Karol Karczewski 166.410 pkt.

