Półfinał Berkiety w turnieju ITF w Egipcie

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta dotarł do półfinału turnieju ITF w Szarm el-Szejk w Egipcie z pulą nagród 15 tys. dolarów. Legionista po pokonaniu trzech przeciwników, w dzisiejszej walce o finał, musiał uznać wyższość Philipa Henninga. Wyniki legionisty: I runda: Tomasz Berkieta - Kyle Stocker (Wielka Brytania) 6-2, 6-4 II runda: Tomasz Berkieta - Nicolas Ifi (Belgia) 6-4, 7-5 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Ben Jones (Wielka Brytania) 7-6(4), 6-4 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Philip Henning (RPA) 5-7, 6-7(3)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.