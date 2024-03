Hokej

Legioniści z awansem do finałów MP U-14

Sobota, 2 marca 2024 r. 14:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Młodzieżowe zespoły hokejowej Legii w ostatnich dniach rozegrały kolejne mecze ligowe. Żacy starsi (U-14) wygrali trzy kolejne spotkania i tym samym zapewnili sobie 1. miejsce w rozgrywkach KPOZHL w swojej kategorii wiekowej, już przed zakończeniem sezonu zasadniczego. To gwarantuje legionistom awans do mistrzostw Polski w tej kat. wiekowej, które rozegrane zostaną w dniach 19-24 marca.



Młodzicy Legii w rozgrywkach do lat 16 wygrali trzy mecze i doznali jednej porażki - w Łodzi z ŁKH.



23.02.2024, Legia Warszawa U-14 12-2 (3-0, 8-0, 1-2) ŁKH Łódź U-14

Legia: Leonard Stolarczyk - Anna Zdziechowska, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka, Marcel Stępień 5, Kacper Gałczyński 2 - Konstanty Kowal, Yeysiey Bolkhovitin, Bartłomiej Płóciniczak 2, Aleksander Ptasiński 2, Tymoteusz Łaniewski - Maksymilian Mączka, Michał Adamiak, Lev Sukhopara, Petro Kozlov 1, Oskar Ornat - Błażej Brzeziński.

trener: Tomasz Wołkowicz



24.02.2024, Legia Warszawa U-14 12-5 (1-1, 5-1, 6-3) ŁKH Łódź U-14

Legia: Leonard Stolarczyk - Anna Zdziechowska 1, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka 1, Marcel Stępień 3, Kacper Gałczyński - Konstanty Kowal 1, Yeysiey Bolkhovitin, Bartłomiej Płóciniczak 2, Aleksander Ptasiński 4, Tymoteusz Łaniewski - Maksymilian Mączka, Michał Adamiak, Lev Sukhopara, Petro Kozlov, Oskar Ornat - Błażej Brzeziński.

trener: Tomasz Wołkowicz



25.02.2024, ŁKH Łódź U-14 2-7 (1-1, 1-2, 0-4) Legia Warszawa U-14

Legia: Leonard Stolarczyk - Anna Zdziechowska, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka 2, Marcel Stępień 2, Kacper Gałczyński 1 - Konstanty Kowal, Yeysiey Bolkhovitin, Bartłomiej Płóciniczak, Aleksander Ptasiński, Tymoteusz Łaniewski 1 - Maksymilian Mączka, Michał Adamiak, Lev Sukhopara, Petro Kozlov - Błażej Brzeziński 1.

trener: Tomasz Wołkowicz



24.02.2024, Legia Warszawa U-16 18-3 (7-3, 6-0, 5-0) HUKS Niedźwiadki Gdynia U-16

Legia: Stanisław Simiński - Robert Nalimau, Maksym Biriulin 1, Ivan Hurynovich 2, Illia Malchyk 3, Nikodem Kaczyński 4 - Jakub Tołoczko, Leon Bońkowski, Bruno Woźniak 3, Dmytro Gladkyy 2, Denis Sydorov 3.



25.02.2024, Legia Warszawa 15-3 (3-1, 5-0, 7-2) HUKS Niedźwiadki Gdynia U-16

Legia: Stanisław Simiński - Robert Nalimau, Maksym Biriulin 1, Ivan Hurynovich 2, Illia Malchyk 1, Nikodem Kaczyński 2 - Jakub Tołoczko, Leon Bońkowski, Bruno Woźniak 1, Dmytro Gladkyy 4, Denis Sydorov 1 - Aleks Zieliński, Mateusz Krawczyński 2.

trener: Paweł Popielarz



28.02.2024, Legia Warszawa U-16 3-5 (1-2, 1-2, 1-1) ŁKH Łódź U-16

Legia: Jan Osmołowski, Leonard Stolarczyk (ng) - Maksym Biriulin, Robert Nalimau, Ivan Hurynovich, Illia Malchyk 1, Nikodem Kaczyński 1 - Jakub Tołoczko, Karol Piotrowski 1, Bruno Woźniak, Dmytro Gladkyy, Denis Sydorov - Mikołaj Fabiańczyk, Leon Bońkowski, Aleks Zieliński.

trener: Paweł Popielarz



01.03.2024, MKS Sokoły Toruń U-16 3-1 (1-4, 1-1, 1-7) Legia Warszawa U-16

Legia: Jan Osmołowski - Jakub Tołoczko, Karol Piotrowski, Ivan Hurynovich 2, Illia Malchyk 3, Nikodem Kaczyński 1 - Maksym Biriulin 1, Leon Bońkowski, Bruno Woźniak 1, Dmytro Gladkyy 1, Denis Sydorov 2 - Mikołaj Fabiańczyk, Aleks Zieliński 1.

trener: Paweł Popielarz