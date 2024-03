Oprawy na meczu Legia - Pogoń [VIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze Snem o Warszawie wykonanym w specjalnej aranżacji i pokazem piro tuż po rozpoczęciu meczu Legia - Pogoń. src="https://www.youtube.com/embed/6fjFmYgz2Pk?si=DtJzcT9OLhJ0Nm9F" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Stasio - 7 godzin temu, *.rsknet.pl Oprawiacze drodzy - oprawami się punktów nie zdobywa. odpowiedz

St.anger - 6 godzin temu, *.orange.pl @Stasio: dzięki że nas uświadomiłeś. ciekawie czy kopacze o tym wiedzą odpowiedz

