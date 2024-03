Tomas Pekhart w meczu 23. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin pojawił się na murawie w 87. minucie. W jednej z ostatniej akcji został ukarany żółtą kartką za przerwanie kontrataku gości. Dla Czecha było to czwarte takie napomnienie w tym sezonie. Oznacza to, że napastnik nie będzie mógł zagrać w następnej kolejce, na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Żmija - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Żadna strata… odpowiedz

13 - 8 godzin temu, *.122.59 Hehe. Tytuł sam się prosi... Atak Legii. Tomas, Kramer, Rosół i Gual, drewna absolutnie. Josue, samolub egoistą i arogant toksyk psujący atmosferę. Środek pola pipozium... Wszolej i Japan coś tam. Obrona... Nie ma obrony... Bramka, Hladun coś tam.

Doklepiemy sezon z tym drewnem na 5 miejscu. No bo Kosta się skończył. Chyba że jest BIIIIIG SECRET układ. odpowiedz

paw_pawela - 8 godzin temu, *.telkab.pl niestety, bez znaczenia. odpowiedz

Stop segregacji! - 8 godzin temu, *.orange.pl Dobrze ze przerwał ten atak, bo różnie mogło być, ale że nie zagra z Widzewem to żaden problem! odpowiedz

Maciek - 8 godzin temu, *.ostnet.pl I dzięki Bogu... odpowiedz

Darek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Jednego drewna mniej. odpowiedz

Wakacje bedą znów - 9 godzin temu, *.centertel.pl No i ma wakacje:) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.