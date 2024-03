Uraz Patryka Kuna

Piłkarz wkrótce przejdzie badania. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz.

W 72. minucie spotkania Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Patryk Kun stanął przed doskonałą okazją do zdobycia bramki, ale z kilku metrów uderzył niecelnie. Na dodatek w wyniku kopnięcia piłki doznał urazu mięśnia uda. Mimo pomocy lekarza klubowego, trzymając się za lewą nogę, musiał opuścić boisko. Jego miejsce na placu gry zajął Ryoya Morishita .

Guny - 7 godzin temu, *.229.8 To jest najlepsze podsumowanie piłkarzy grających obecnie w Legii: strzelając na bramkę, w zasadzie nie będąc atakowanym, nie tylko nie zdobywa gola, ale jeszcze łapie kontuzję. Kabaret. odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Jednego drewna mniej. odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl No i dobra jeszcze Gual Pekhart Elitim Kramer Dias Tobiasz i Mioduski i Zieliński i jeszcze Rosołek i kilku z dobrą wypłatą innych. odpowiedz

