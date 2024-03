Wszołek: Będąc piłkarzem Legii, trzeba mieć jaja

Niedziela, 3 marca 2024 r. 00:24 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal + Sport

- Ciężko powiedzieć coś po tym meczu. Traktuje go jak porażkę. Remis na własnym stadionie jest dla nas porażką. Powielamy cały czas te same błędy. Cokolwiek teraz powiem, będzie to śmieszne - powiedział po remisie z Pogonią Szczecin wahadłowy Legii, Paweł Wszołek.









- Nie chcę nikogo tłumaczyć. Każdy musi samemu spojrzeć w lustro. Gramy dobry mecz, całą drużyną i przydarzają nam się takie głupie błędy. Tego jest już za dużo. Będąc piłkarzem Legii, trzeba mieć przede wszystkim jaja. Przydadzą się one w następnym meczu, na ciężkim terenie. Będziemy dążyć do zwycięstwa i nic więcej nie mogę powiedzieć. Jestem tak zdenerwowany, że wolę przemilczeć ten wywiad.