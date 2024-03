Grosicki: Cieszymy się z tego remisu

Niedziela, 3 marca 2024 r. 00:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal + Sport

- Punkty zdobytye na tak trudnym terenie, jakim jest stadion Legii, zawsze są ważne. Dlatego, mimo wszystko, cieszymy się z tego remisu - powiedział po meczu z Legią kapitan Pogoni Szczecin, Kamil Grosicki.









- Był to bardzo ciężki mecz. Jesteśmy po równie ciężkim spotkaniu w Pucharze Polski z Lechem i było widać dziś, że nogi nas nie niosły. Stajemy się jednak dojrzałą drużyną, która w trudnych momentach potrafi zadać przeciwnikowi cios i dziś również się to udało. Strzeliliśmy wyrównującą bramkę, a później mecz był szarpany w obie strony. Wydaje mi się, że Legia przeważała, ale nie miała za dużo stuprocentowych sytuacji.



- Źle weszliśmy w dzisiejsze spotkanie. Jeden z naszych obrońców na samym początku doznał kontuzji i musiał opuścić murawę. To była kolejna wymuszona zmiana, Leo Borges wszedł nie na swoją pozycję, ale potrafił pomóc drużynie. Pierwsza połowa była ciężka, można było mieć wrażenie, że chcieliśmy ją przetrwać nie tracąc bramki. Wyszliśmy na drugą część i szybko straciliśmy gola, ale potrafiliśmy się podnieść i wywalczyć remis. Ten punkt jest dla nas ważny.