Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 2 marca 2024 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 2-0 drużynę Pogoni Siedlce, złożoną z graczy szerokiego składu II-ligowej drużyny. Zespół U17 udanie rozpoczął rozgrywki CLJ, pokonując 4-0 czwartą w tabeli Jagiellonię i awansując na samodzielną pozycję lidera, z 1 meczem zaległym. Legia U16 w środę pokonała 4-1 Radomiaka, zaś w sobotę w meczu towarzyskim wygrała 3-0 z Jagiellonią. Legia U15 pokonała 12-0 Herthę Berlin. Zespoły UI10-U12 grały towarzysko z Lechem Poznań.



Sparing: Pogoń Siedlce [II liga] 0-2(0-2) Legia U19

Gole:

0-1 14 min. Jakub Żewłakow (as. Maciej Bochniak)

0-2 17 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Zbróg)



Legia: Jakub Zieliński [08](70' Hubert Nowak) – Oliwier Olewiński (70' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek (62' Karol Kosiorek), Rafał Boczoń, Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak) – Maciej Saletra, Samuel Šarudi (80' Oskar Melich), Wojciech Urbański (46' gr. testowany) – Jakub Zbróg [07](59' Igor Skrobała), Przemysław Mizera (70' Mateusz Konopka), Jakub Żewłakow (80' Antoni Majchrowski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17: Legia 6-0 (3-0) Jagiellonia Białystok (2007 i mł.)

Gole:

1-0 22 min. Filip Przybyłko (głową, as. Mateusz Szczepaniak)

2-0 28 min. Pascal Mozie (as. Eryk Mikanowicz)

3-0 32 min. Eryk Mikanowicz (as. Pascal Mozie)

4-0 56 min. Jan Leszczyński (z dystansu, as. Mateusz Lauryn)

5-0 59 min. Mateusz Szczepaniak (as. Radosław Czerwiec)

6-0 77 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Mateusz Szczepaniak)



Strzały (celne): Legia 26 (18) - Jagiellonia 1 (0)



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba (78' Jakub Openchowski), Franciszek Pollok (70' Dawid Foks), Mateusz Lauryn [08], Dawid Korzeniowski [08](58' Radosław Czerwiec) - Jan Leszczyński Ż, Filip Przybyłko [08] Ż(70' Paweł Ambrożko), Pascal Mozie [08] - Mateusz Szczepaniak Ż(78' Jan Gawarecki [08]), Dawid Nos (58' Maksymilian Sterniczuk [08]), Eryk Mikanowicz (70' Konrad Kraska). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 4-1(4-0) Radomiak Radom U17 (2007/8)

Gole:

1-0 26 min. Piotr Bartnicki (z dystansu) b.a.

2-0 35 min. Kacper Borowiec (as. Daniel Wyrozumski po akcji Jakuba Oremczuka)

3-0 36 min. Bartosz Czarkowski b.a.

4-0 40 min. Daniel Wyrozumski as.Bartosz Czarkowski

4-1 75 min. b.a.



Strzały (10-90'): Legia U16 16(7) - Radomiak U17 9(5)



Legia: Antoni Błocki (46' Jan Bienduga) - Antoni Sobolewski (75' Jakub Oremczuk), Bartosz Korżyński (46' Igor Mirowski), Maksymilian Dołowy (46' Jakub Sito) - Jakub Oremczuk (46' Juliusz Rafalski), Piotr Bartnicki [09] (46' Marcel Kiełbasiński), Kacper Morawiec (46' Szymon Piasta [09]), Jan Musiałek (46' Adam Tołwiński) - Bartosz Czarkowski (46' Fabian Mazur [09]), Daniel Wyrozumski (46' Kristijan Jovović), Kacper Borowiec (46' Ksawery Jeżewski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Jagiellonia Białystok 08 0-3 (0-2)) Legia U16

Gole:

0-1 1 min. Jakub Sito

0-2 37 min. Juliusz Rafalski

0-3 59 min. Ksawery Jeżewski



Sparing: Hertha Berlin 09 0-12 (0-4) Legia U15

Gole:

0-1 16 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-2 24 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)

0-3 31 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-4 33 min. Oskar Maj (as. Aleksander Wyganowski)

0-5 44 min. Oskar Pławiński (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-6 50 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Igor Owczarczyk)

0-7 54 min. gracz testowany (as. Oliwier Pławiński)

0-8 59 min. Wiktor Zugaj (as. gracz testowany)

0-9 72 min. Oliwier Pławiński (as. gracz testowany)

0-10 77 min. Wiktor Zugaj (as. Fabian Mazur)

0-11 78 min. gracz testowany (as. Fabian Mazur)

0-12 79 min. gracz testowany Fabian Mazur)



Legia: Jan Pietrzak (41' Denys Stoliarenko) - Igor Owczarczyk (50' Jan Rodak), Bartosz Korżyński, Bartosz Jukowski, Piotr Bartnicki, Aleksander Wyganowski, Jakub Gliwa, Szymon Piasta (55' Wiktor Zugaj), Fabian Mazur, Edo von Brandt-Etchemendigaray (50' gracz testowany), Oskar Maj (41' Oliwier Pławiński)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Sparing: Lech Poznań U12 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik - Ignacy Silski, Oskar Marzec, Jan Włodarski - Oskar Matusiewicz, Michał Har, Filip Jasiński, Igor Arkuszewski, Aleksander Barski, Krzysztof Opanowski, gracz klubu partnerskiego, gracz testowany, gracz klubu partnerskiego

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Legia U12 (2012 i ml.) rozegrała na wyjeździe sparing z Lechem Poznań. Był to niełatwy, ciężki mecz z mocnym przeciwnikiem. Tym bardziej trzeba docenić, że legioniści długimi okresami byli w stanie przesunąć grę na połowę przeciwnika i stworzyć sobie dużą ilość dogodnych sytuacji. W grze legionistów można dostrzeć postępy w porównaniu do poprzedniego (i tak niezłego) meczu tych drużyn w zeszłym roku.



Sparing: Lech Poznań U11 (2013 i mł.) - Legia U11



Legia: Jakub Tkaczyk, Oliwier Siuda, Konstanty Leonkiewicz, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Leon Gańko, Maksymilian Pająk, Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 do przerwy zdominowała poczynania boiskowe, ale po przerwie lechici odpowiedzieli równie mocno, spychając Legię do obrony między 40 a 60. minutą meczu. Potem spotkanie do końca było rwane ale z niewielką liczbą okazji bramkowych.



Sparing: Lech Poznań U10 (2014 i mł.) - Legia U10



Legia: Antoni Okrzejski - gr. testowany, Konstantin Yushkavets, Julian Kusak, Stefan Wang, Jan Golański, Kacper Tryc, Karol Myszkowski, Sebastian Borowski, Charyton Sokal

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek