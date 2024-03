Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 2 marca 2024 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 2-0 drużynę Pogoni Siedlce, złożoną z graczy szerokiego składu II-ligowej drużyny. Zespół U17 udanie rozpoczął rozgrywki CLJ, pokonując 4-0 czwartą w tabeli Jagiellonię i awansując na samodzielną pozycję lidera, z 1 meczem zaległym. Legia U16 w środę pokonała 4-1 Radomiaka, zaś w sobotę w meczu towarzyskim wygrała 3-0 z Jagiellonią. Legia U15 pokonała 12-0 Herthę Berlin. Zespoły U10-U14 grały towarzysko z Lechem Poznań. Najstarszy z tych zespołów pokonał Lecha 4-1.



Równie dobrze spisały się dwa kolejne. Drużyna LSS U16 pokonała 5-1 rówieśników z Żyrardowianki występujących w drugiej grupie I ligi mazowieckiej U16.



Sparing: Pogoń Siedlce [II liga] 0-2(0-2) Legia U19

Gole:

0-1 14 min. Jakub Żewłakow (as. Maciej Bochniak)

0-2 17 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Zbróg)



Legia: Jakub Zieliński [08](70' Hubert Nowak) – Oliwier Olewiński (70' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek (62' Karol Kosiorek), Rafał Boczoń, Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak) – Maciej Saletra, Samuel Šarudi (80' Oskar Melich), Wojciech Urbański (46' gr. testowany) – Jakub Zbróg [07](59' Igor Skrobała), Przemysław Mizera (70' Mateusz Konopka), Jakub Żewłakow (80' Antoni Majchrowski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17: Legia 6-0 (3-0) Jagiellonia Białystok (2007 i mł.)

Gole:

1-0 22 min. Filip Przybyłko (głową, as. Mateusz Szczepaniak)

2-0 28 min. Pascal Mozie (as. Eryk Mikanowicz)

3-0 32 min. Eryk Mikanowicz (as. Pascal Mozie)

4-0 56 min. Jan Leszczyński (z dystansu, as. Mateusz Lauryn)

5-0 59 min. Mateusz Szczepaniak (as. Radosław Czerwiec)

6-0 77 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Mateusz Szczepaniak)



Strzały (celne): Legia 26 (18) - Jagiellonia 1 (0)



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba (78' Jakub Openchowski), Franciszek Pollok (70' Dawid Foks), Mateusz Lauryn [08], Dawid Korzeniowski [08](58' Radosław Czerwiec) - Jan Leszczyński Ż, Filip Przybyłko [08] Ż(70' Paweł Ambrożko), Pascal Mozie [08] - Mateusz Szczepaniak Ż(78' Jan Gawarecki [08]), Dawid Nos (58' Maksymilian Sterniczuk [08]), Eryk Mikanowicz (70' Konrad Kraska). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 4-1(4-0) Radomiak Radom U17 (2007/8)

Gole:

1-0 26 min. Piotr Bartnicki (z dystansu) b.a.

2-0 35 min. Kacper Borowiec (as. Daniel Wyrozumski po akcji Jakuba Oremczuka)

3-0 36 min. Bartosz Czarkowski b.a.

4-0 40 min. Daniel Wyrozumski as.Bartosz Czarkowski

4-1 75 min. b.a.



Strzały (10-90'): Legia U16 16(7) - Radomiak U17 9(5)



Legia: Antoni Błocki (46' Jan Bienduga) - Antoni Sobolewski (75' Jakub Oremczuk), Bartosz Korżyński (46' Igor Mirowski), Maksymilian Dołowy (46' Jakub Sito) - Jakub Oremczuk (46' Juliusz Rafalski), Piotr Bartnicki [09] (46' Marcel Kiełbasiński), Kacper Morawiec (46' Szymon Piasta [09]), Jan Musiałek (46' Adam Tołwiński) - Bartosz Czarkowski (46' Fabian Mazur [09]), Daniel Wyrozumski (46' Kristijan Jovović), Kacper Borowiec (46' Ksawery Jeżewski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Jagiellonia Białystok 08 0-3 (0-2)) Legia U16

Gole:

0-1 1 min. Jakub Sito (as. Bartosz Czarkowski, po stałym fragmencie gry)

0-2 37 min. Juliusz Rafalski (as. Ksawery Jeżewski, po akcji Kacpra Morawca)

0-3 59 min. Ksawery Jeżewski (as. Kacper Morawiec)



Legia: Jan Bienduga (46' Antoni Błocki) - Igor Mirowski, Maksymilian Dołowy, Jakub Sito - Juliusz Rafalski (85' Artur Sobolewski), Marcel Kiełbasiński (80' Daniel Wyrozumski), Kacper Borowiec, Jan Musiałek - Bartosz Czarkowski (60' Adam Tołwiński), Kacper Morawiec (85' Jakub Oremczuk), Ksawery Jeżewski (65' Kristijan Jovović)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia LSS U16 (2008 i mł.) 5-1 (4-1) AP Żyrardowianka Żyrardów 08

Gole:

1-0 9 min. Dmytro Lytowczenko

2-0 19 min. Dmytro Lytowczenko

3-0 24 min. Jakub Drzazga (as. Fabian Radziński)

3-1 33 min.

4-1 40 min. Dmytro Lytowczenko b.a.

5-1 67 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Fabian Radziński, Konstanty Brzozowski, Oskar Kurc - Jakub Rzępołuch, Patryk Ciborowski, Maximilian Partyka, Lucjan Napieralski, Adam Kulicki, Dmytro Litowczenko, Jakub Drzazga, Michał Błażkowski, Jarosław Kałużnyj [09], Kirił Balicki [09]

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Zespół LSS U16 zmierzył się z Żyrardowianką grającą w równoległej grupie I ligi maz. Legioniści, choć nie mieli łatwej przeprawy, narzucali przez większą część gry swoje warunki i wygrali 5-1. Ostatnie pół godziny to 7 okazji sam na sam legionistów, z który tylko jedną udało się wykorzystać (raz udanie interweniował też w bramce Legii Dominik Sawczuk). Za tydzień mecz z Gromem Lipowo 2007, na obiektach AWF.



Sparing: Hertha Berlin 09 0-12 (0-4) Legia U15

Gole:

0-1 16 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-2 24 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)

0-3 31 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-4 33 min. Oskar Maj (as. Aleksander Wyganowski)

0-5 44 min. Oskar Pławiński (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-6 50 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Igor Owczarczyk)

0-7 54 min. gracz testowany (as. Oliwier Pławiński)

0-8 59 min. Wiktor Zugaj (as. gracz testowany)

0-9 72 min. Oliwier Pławiński (as. gracz testowany)

0-10 77 min. Wiktor Zugaj (as. Fabian Mazur)

0-11 78 min. gracz testowany (as. Fabian Mazur)

0-12 79 min. gracz testowany Fabian Mazur)



Legia: Jan Pietrzak (41' Denys Stoliarenko) - Igor Owczarczyk (50' Jan Rodak), Bartosz Korżyński, Bartosz Jukowski, Piotr Bartnicki, Aleksander Wyganowski, Jakub Gliwa, Szymon Piasta (55' Wiktor Zugaj), Fabian Mazur, Edo von Brandt-Etchemendigaray (50' gracz testowany), Oskar Maj (41' Oliwier Pławiński)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Sparing: Lech Poznań U14 (2010 i mł.) 1-4 (1-3) Legia U14

Gole:

1-0

1-1 24 min. Marcel Laszczyk (rzut wolny)

1-2 36 min. Aleksander Badowski (as. Igor Brzeziński)

1-3 37 min. Bartosz Przybyłko (as. Dawid Rodak)

1-4 50 min. Bartosz Przybyłko (as. Franciszek Stępniewski)



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Oskar Putrzyński, Marcel Laszczyk, Marek Suchodół - Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Igor Brzeziński - Franciszek Stępniewski, Tymoteusz Leśniak, Bartosz Przybyłko, Dawid Rodak, Jan Szybicki, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, Aleks Płoszka, Filip Kwiecień, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Dynamiczny mecz z przewagą (L), choć lechici się parokrotnie groźnie odgryzali. Początek drugiej połowy to znowu mocna przewaga Legii, która dobrze funkcjonowała zarówno w obronie wysokiej jak i niskiej. Ostatnie 20 minut to nieco bardziej chaotyczna gra ze strony obu drużyn, które grały już w mocno przemeblowanych składach.



Sparing: Lech Poznań U13 (2011 i mł.) - Legia U13



Legia: Antoni Pawłowski - gracz testowany, Cyprian Lipiński, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Kuś, Stafan Podgórski, Karol Konieczny, Wojciech Łygan, Fryderyk Paprocki, gracz testowany, Bartosz Gawryś, Filip Wancerz, Konstanty Łysiak, gracz testowany, gracz testowany (LSS), Szymon Wlazło

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk



Dobrze spisali się w meczu z Lechem legioniści z rocznika 2011. Choć skuteczność nie była może ich najmocniejszą stroną (sam Fryderyk Paprocki mógł jeszcze kilkakrotnie wpisać się na listę strzelców; lechici też nie wykorzystali 2-3 dogodnych sytuacji),to jednak wielokrotnie stwarzali sobie przewagę i okazje udanymi pojedynkami lub szybkimi zgraniami.



Sparing: Lech Poznań U12 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik - Ignacy Silski, Oskar Marzec, Jan Włodarski - Oskar Matusiewicz, Michał Har, Filip Jasiński, Igor Arkuszewski, Aleksander Barski, Krzysztof Opanowski, gracz klubu partnerskiego, gracz testowany, gracz klubu partnerskiego

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Legia U12 (2012 i ml.) rozegrała na wyjeździe sparing z Lechem Poznań. Był to niełatwy, ciężki mecz z mocnym przeciwnikiem. Tym bardziej trzeba docenić, że legioniści długimi okresami byli w stanie przesunąć grę na połowę przeciwnika i stworzyć sobie dużą ilość dogodnych sytuacji. W grze legionistów można dostrzeć postępy w porównaniu do poprzedniego (i tak niezłego) meczu tych drużyn w zeszłym roku.



Sparing: Lech Poznań U11 (2013 i mł.) - Legia U11



Legia: Jakub Tkaczyk, Oliwier Siuda, Konstanty Leonkiewicz, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Leon Gańko, Maksymilian Pająk, Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 do przerwy zdominowała poczynania boiskowe, ale po przerwie lechici odpowiedzieli równie mocno, spychając Legię do obrony między 40 a 60. minutą meczu. Potem spotkanie do końca było rwane ale z niewielką liczbą okazji bramkowych.



Sparing: Lech Poznań U10 (2014 i mł.) - Legia U10



Legia: Antoni Okrzejski - gr. testowany, Konstantin Yushkavets, Julian Kusak, Stefan Wang, Jan Golański, Kacper Tryc, Karol Myszkowski, Sebastian Borowski, Charyton Sokal

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Sparing: Legia U10(2014 i mł.) - KS Łomianki 2014



Legia: Antoni Okrzejski - Julian Kusak, Stefan Wang, Kacper Tryc, Karol Myszkowski, Sebastian Borowski, Charyton Sokal, Jakub Sałamacha, Franciszek Niezgoda, Karol Myszkowski, Feliks Chaciński, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Jakub Wielocha, Ali Seitibrahimow, Maciej Wierzbicki + 2 gracze testowani



Po trudnym sobotnim meczu z Lechem w Poznaniu, w niedzielę legioniści, już całym szerokim składem zagrali na Ł3 na 2 boiskach z KS Łomianki.



Legia U8 - MKS Piaseczno 2016



Legia: Stanisław Chludziński, Piotr Górek, Oliwier Jasiński, Jerzy Kośnik, Julian Kunecki, Henry Malendowicz, Oliwier Polański, Leonard Silski, Makary Stępiński, Jakub Wysocki, Michał Zając

Trener: Łukasz Wawer, Szymon Lesiakowski



Całkiem udany mecz młodych legionistów. Choc drużyna przeciwna przyjechała w bardzo szerokim zestawieniu, zespół Legii był jednak bardziej wyrównany i stwarzał sobie znacznie więcej okazji pod bramką przeciwnika.