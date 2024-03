Najgorsza seria od 9 lat?

Legia Warszawa początku rundy wiosennej obecnego sezonu zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Legioniści w pierwszym spotkaniu wygrali z Ruchem Chorzów 1-0, później notowali już wyłącznie porażki lub remisy. Tak źle nie było od sezonu 2014/15, kiedy to Legia również miała serię 6 spotkań z rzędu bez wygranej. Co ciekawe, również wtedy stołeczny klub występował wiosną w europejskich pucharach - dwukrotnie przegrał z Ajaxem Amsterdam (0-1, 0-3). Wówczas Legia zajęła na koniec 2. miejsce w tabeli. Teraz nie ma na to większych szans. Wiosną sezonu 2014/2015 Legia przegrała z Górnikiem Łęczna (1-3), zremisowała ze Śląskiem Wrocław (1-1), przegrała z Jagiellonią (1-3), przegrała z Ajaxem (0-1), zremisowała z Koroną (0-0) i przegrała z Ajaxem (0-3).

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Alex Bielany - 14 minut temu, *.54.227 Najgorsze że nie można się pozbyć wszystkich winnych: Pudla, Jacusia i Gastarbeitera. A co do Josue- to jedyny piłkarz w skaldzie z jakimikolwiek umiejętnościami, lubią go czy nie, na jego miejsce nie przyjdzie nikt albo kolejny szrot z kosova odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Od dna zawsze można się odbić! Naprzód Legio! odpowiedz

Fan B - 2 godziny temu, *.plus.pl A przed nami jeszcze sląsk,lech,jaga, rakow i...stal mielec!

Wczoraj paradoksalnie to jedyny który dal rade fizycznie i mentalnie to o dziwo Augustyniak (z widzewską historią).Na stoperku, jak na polską ligę to daje rade.Na 6 za mało zwrotny i mobilny...

A te miny tych 2 naszych jak wchodzi na koncowke.oni nie wiedzieli o co w tym chodzi w koncowce...noni bramka wpadła bo kolega nie wiedział ze kryjemy...stal i patrzyl odpowiedz

Pag - 3 godziny temu, *.. Najgorsze jest to, że nie widać jakiegokolwiek progresu. Można się słabiej prezentować przez jakiś czas, ale wczoraj od 15 minuty był dramat i to mnie najbardziej zastanawia. Już nawet jednej połowy nie mogą zagrać porządnie. Widać, że wchodzą w mecz na gazie, trzy groźne sytuacje, spalony spod mikroskopu, a potem nagle jakby prąd odcięło. Jest to naprawdę dziwaczne… odpowiedz

Triumph - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Co Zieliński zrobił z tym zespołem, słodkie korpopierdzenie exelowe. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Sezon stracony,proponuje odsunąć Josue od drużyny,i zapewniam ,że klimat w drużynie się poprawi.Oczywiscie nie znaczy to ,że Gual nagle strzeli 10 bramek ale zacznie to lepiej ,, oddychać ".... odpowiedz

Lao - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @(L)evinho.Onet.Pl:

Jeżeli nie planuje się przedłużenia z nim kontraktu, próby jakiegoś zdyscyplinowania jego osoby, to trzeba gościa posadzić na ławce, gorzej nie będzie, a wręcz przeciwnie może coś zaskoczy. odpowiedz

Lao - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @(L)evinho.Onet.Pl:

Jeżeli nie planuje się przedłużenia z nim kontraktu, próby jakiegoś zdyscyplinowania jego osoby, to trzeba gościa posadzić na ławce, gorzej nie będzie, a wręcz przeciwnie może coś zaskoczy. odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl To jeszcze nie koniec. Z Piastem będzie ciężko wygrać... odpowiedz

xyz - 2 godziny temu, *.172.30 @Felek: a z kimś bedzie łatwo? odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Najgorsza seria od 9 lat?

Nie zgadzam się z tym. To długofalowa strategia naszego klubu. TO SĄ NASZE FUNDAMENTY!!!

Czyż nie tak przed tygodniem mówił Jacek Zieliński? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.