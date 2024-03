Runjaić: Obowiązkowy mecz do wygrania

Piątek, 8 marca 2024 r. 13:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Z każdą kolejką poziom trudności będzie rósł. W dalszym ciągu próbujemy znaleźć moment zwrotny, wygraną, która by poniosła drużynę do przodu. Mecz z Widzewem przy pełnym stadionie będzie idealną okazją, aby się przełamać i odwrócić trend z minionych tygodni. W poprzednich kolejkach nie udało się nam wykorzystać potknięć przeciwników i z pełną pulą punktów włączyć się do walki o mistrzostwo. Jest rozczarowanie wśród kibiców i dziennikarzy, ale teraz musimy skupić się na realizowaniu swoich zadań w nadchodzących meczach. Nie odmawiam zawodnikom zaangażowania w meczach, ale często o wyniku decydują detale, a te w ostatnich spotkaniach nie były po naszej stronie - mówi przed niedzielnym meczem z Widzewem Łódź trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.









- Widzew na pewno będzie nas pressował, będzie grał agresywnie od początku. To nic nowego, bo w każdej kolejce rywale podchodzą z takim samym nastawieniem. Najważniejsze, byliśmy wyeliminowali błędy indywidualne, bo byliśmy za nie bezlitośnie karani. W mojej opinii, w meczu z Pogonią zdominowaliśmy rywala, choć wiem, że część osób się z tym nie zgadza. Mieliśmy wiele sytuacji, strzeliliśmy bramkę, ale pojawiły się pomyłki, które spowodowały, że tego meczu nie udało się wygrać.



Sytuacja zdrowotna



- Patryk Kun doznał kontuzji mięśnia uda. Wygląda na to, że nie jest to nowy uraz, a dotyczy blizny po wcześniejszej kontuzji. Za 2-3 dni będziemy wiedzieli, jak poważny jest problem. Jak pójdzie po naszej myśli, to jego przerwa w treningach potrwa maksymalnie 2 tygodnie.



- Jeżeli chodzi o Artura Jędrzejczyka, to do początku przyszłego tygodnia będą trwały badania. "Jędza" czuje się dobrze, ale chcemy wykluczyć wszelkie ryzyko i dowiedzieć się, co było przyczyną jego utraty świadomości na treningu. Dopiero w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie mógł wrócić do treningów.



- Kto zastąpi Patryka Kuna? Mamy trzy opcje: Gil Dias, Ryoya Morishita lub Yuri Ribeiro. Mamy jeszcze kilka dni, by się nad tym tematem pochylić i zdecydować.



O Danielu Myśliwcu



- Daniel Myśliwiec faktycznie przebywał z nami na letnim zgrupowaniu w Austrii. Z założenia jestem zwolennikiem wspierania młodszych trenerów. Nie mam problemu z tym, by ktoś oglądał mój warsztat. To ważne dla młodych adeptów rzemiosła trenerskiego, by się rozwijać. Ja też w przeszłości z takich możliwości korzystałem. Na tej podstawie może stworzyć swój styl pracy. Nieważne ile spędził z nami dni latem. I tak wie, czego może spodziewać się o Legii, my też wiemy, czego spodziewać się po Widzewie. Nam zależy na odwróceniu trendu i wtedy wszystko może pójść mocno do przodu. Potrzebna jest stabilność i powtarzalność z tego, co robimy na treningach.



Widzew i sędziowanie



- Czy protesty Widzewa po ostatnich meczach wpłyną na sędziów? Nie sądzę. Piłka nożna w Polsce uległa profesjonalizacji. Dotyczy to nie tylko klubów i piłkarzy, ale także sędziów. Zważywszy na wysoki ładunek emocjonalny tego spotkania, wszyscy powinni włożyć swój trud w to, by podejść do tego meczu z chłodną głową, by nie podgrzewać tego tematu. Na pewno na boisku będzie wiele stykowych sytuacji. Uważam, że w tym meczu lepsza drużyna na boisku powinna wygrać. Dla nas jest to obowiązkowy mecz do wygrania. Było też tak w poprzednich tygodniach, ale to się nie udało.