24. kolejka Ekstraklasy

Niewątpliwymi hitami 24. kolejki Ekstraklasy wydają się być piątkowe spotkanie na szczycie pomiędzy Jagiellonią i Śląskiem oraz niedzielne, w którym Widzew Łódź zmierzy się z Legią Warszawa. W sobotę najciekawiej zapowiada się mecz Górnika z Lechem. Na zakończenie kolejki ŁKS pojedzie do Grodziska Wielkopolskiego.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

R. - 4 godziny temu, *.chello.pl Znów wszystkie wyniki "pod nas" a my remis? odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl W piątek discopolowcy remisują z kiełbasiarzami, w sobotę hanysy urywają punkty łachowi, a w sobotę Legia rozbija ficef uć i nadrabia zaległości w walce o mistrza. Jeszcze będzie pięknie :-) odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl @Wyrwikufel: Oczywiście miałem na myśli konfrontację ficef uć-Legia w niedzielę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.