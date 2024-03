24. kolejka Ekstraklasy. Legia na dnie

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)egia - 45 minut temu, *.25.5 Nie no, szóste miejsce to jeszcze nie dno... Obyśmy nigdy w tym sezonie, ani w przyszłym nie musieli mówić o dnie, takim prawdziwym. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Przez cały czas rywale podawali nam pomocną dłoń. Ale co z tego, skoro sami sobie wyrwaliśmy ostatnie zęby.

Wynik meczu z Widzewem był do przewidzenia. odpowiedz

R1958 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Sześć punktów straconych że strefa spadkową!!!! Ludzie ogarnijcie się na L3 niema drużyny z Jajami, to są trampkarze. odpowiedz

Wacha (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @R1958: Nie obrażaj trampkarzy! odpowiedz

Edi - 1 godzinę temu, *.4web.pl @R1958: Nie porównuj do trampkarzy - Ci chociaż mają czas się rozwinąć, mają honor, ambicję i grają za czekoladę a te wkłady do koszulek z kontraktami za ciężkie pieniądze to dno dna. Pogonić to towarzystwo wzajemnej adoracji razem z trenerem są siebie warci i Zielińskiego do kompletu za udane transfery. Niech grają młodzi im każdy wynik można wybaczyć a "gwiazdy biegać dookoła Agrykoli" Legia to My odpowiedz

Edi - 1 godzinę temu, *.4web.pl @R1958: Nie porównuj do trampkarzy - Ci chociaż mają czas się rozwinąć, mają honor, ambicję i grają za czekoladę a te wkłady do koszulek z kontraktami za ciężkie pieniądze to dno dna. Pogonić to towarzystwo wzajemnej adoracji razem z trenerem są siebie warci i Zielińskiego do kompletu za udane transfery. Niech grają młodzi im każdy wynik można wybaczyć a "gwiazdy biegać dookoła Agrykoli" Legia to My odpowiedz

Gregorio - 12 godzin temu, *.plus.pl Dziś przełamanie i trzy punkty jadą do Warszawy. I walka o mistrzostwo stanie się całkiem realnym scenariuszem:) odpowiedz

Legia75 - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Miło z rana poczytać samych pesymistow odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.supermedia.pl @Legia75: mecz jeszcze trwa, a i tak wiadomo, że nie wygramy. Tu są realiści odpowiedz

Tomasz - 09.03.2024 / 22:07, *.supermedia.pl Ładne dzisiaj były wyniki, więc jutro przegramy po 24 latach. odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Tomasz: Absolutnie żadnego zdziwienia. Ostatnio tu napisałem gdzieś, że wygramy tylko trzy mecze, w czterech ostatnich kolejkach. I ostatecznie 6-7 miejsce. odpowiedz

Wolfik - 09.03.2024 / 21:50, *.mm.pl Pamiętam czasy, kiedy na PO grywał solidny obrońca Wojtek Szala. Teraz w Zabrzu na tej samej pozycji występuje jego syn, Dominik. Fajnie byłoby ściągnąć młodego do Legii, może tata coś by mu podszepnął :).

Chłopak ma talent, z pewnością gorzej od Burchów czy Pankovów nie zagra. A i ulubiony "potencjał sprzedażowy" Zielińskiego z pewnością lepszy. odpowiedz

Legiak83 - 11 godzin temu, *.ztomy.com @Wolfik: przyszedł z GKS Katowice, na większe transfery nie było nas stać, a jednak ówczesna Legia To była drużyna Walczaków z charakterem. odpowiedz

tyLkooooo 3 p k t! Inaczej trener i sxtab out! - 08.03.2024 / 22:49, *.02.net Tylko zwyciéstwo da szanse o waLke o zŁ3tobtemis lub porażka to cdn katastrify Legiu sztabu i trenera i upadek projektu właścicieLa odpowiedz

Jano - 08.03.2024 / 16:07, *.orange.pl I cały ten sezon w d.... W przyszłym sezonie nie będzie pucharów europejskich to może będzie trochę łatwiej, wywalić ruinaicia i połowę wkładów z Tobiaszem na czele ! odpowiedz

R. - 08.03.2024 / 11:05, *.chello.pl Znów wszystkie wyniki "pod nas" a my remis? odpowiedz

Wyrwikufel - 08.03.2024 / 09:35, *.netfala.pl W piątek discopolowcy remisują z kiełbasiarzami, w sobotę hanysy urywają punkty łachowi, a w sobotę Legia rozbija ficef uć i nadrabia zaległości w walce o mistrza. Jeszcze będzie pięknie :-) odpowiedz

Wyrwikufel - 08.03.2024 / 11:45, *.netfala.pl @Wyrwikufel: Oczywiście miałem na myśli konfrontację ficef uć-Legia w niedzielę. odpowiedz

Jano - 08.03.2024 / 16:10, *.orange.pl @Wyrwikufel: Wszyscy takie mają nadzieje przed każdą kolejką a potem Legia jak zawsze w d... dostaje i tak samo będzie w tym tygodniu, to niemal pewnik, jeśli ktoś z czołówki straci pkt. To Legia w d.... ! Nie z tym trenerem, nie z tymi marnymi piłkarzynami! odpowiedz

k(L)on - 17 godzin temu, *.246.126 @Jano: Mordeczko, ja jako jeden z ostatnich stracę wiarę w mistrzostwo, ale obiektywnie patrząc, My, w polskiej dupoklasie nie jesteśmy w czołówce (wiem, że 3 punkty pozwolą nam wskoczyć na "pudło").

A może mam kryzys, bo właśnie muszę iść do pracy? Sam już nie wiem :)

Ps. TyLko Legia !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.