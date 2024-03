Wypożyczeni: Bramka Sobocińskiego

Wtorek, 5 marca 2024 r. 07:58 Fumen, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend Maddox Sobociński błysnął w III-ligowym GKS Wikielec trafiając do siatki w meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Maciej Kikolski nie zatrzymał Arki Gdynia, Gabriel Kobylak pauzował z powodu czerwonej kartki, a Cezary Miszta znalazł się ponownie poza kadrą na ligowe spotkanie. Natomiast Makana Baku miał okazję sprawdzić się na tle Panathinaikosu.



Wypożyczeni legioniści

Makana Baku (OFI Kreta) - do 74. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Panathinaikosem Ateny

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 46. minuty w przegranym 0-4 meczu z Lechią Gdańsk

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Arką Gdynia

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - do 70. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Kacper Knera (Elana Toruń) - do 83. minuty w wygranym 1-0 meczu z Zawiszą Bydogszcz

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - nie grał w wygranym 2-1 meczu ze Stalą Mielec

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 58. minuty w przegranym 1-3 meczu z GKS Katowice

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 39. minuty w przegranym 2-4 meczu z Entellą

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 78. minuty w przegranym 2-3 meczu z ŁKS Łódź

Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Moreirense

Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - wyszedł w podstawowym składzie w wygranym 1-0 meczu z Flotą Świnoujście

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Wiślanami Jaśkowice

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Hutnikiem Kraków

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 83. minuty w wygranym 4-1 meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Strzelec bramki na 1-1 w 13. minucie spotkania.

Igor Strzałek (Stal Mielec) - do 46. minuty w przegranym 1-2 meczu z Radomiakiem Radom



Skrót meczu GKS Tychy - Arka Gdynia