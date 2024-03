PLK: Legia Warszawa 70-85 Trefl Sopot kwarty: 24-19, 13-20, 13-20, 20-26 Legia: [punkty, (celne za trzy)] 35. A. Holman 13 (1) 1. C. Vital 12 (2) 3. L. Jackson 10 (1) 23. M. Kolenda 6 8. J. Sobin 2 --- 91. D. Wyka 10 (1) 42. M. Ponitka 7 (1) 18. R. Cowels III 6 (2) 14. G. Kulka 4 4. M. Wieluński - 15. A. Linowski - Trefl: [punkty, (celne za trzy)] 3. A. Best 22 (4) 25. B. Varadi 8 (1) 81. A. Van Vliet 8 (2) 0. P. Scruggs 5 (1) 32. G. Groselle 4 --- 15. J. Zyskowski 10 (1) 55. J. Schenk 10 (1) 1. A. Barnes 10 (2) 5. J. Musiał 0 12. M. Witliński 8 Komisarz: J. Czeropski Sędziowie: T. Trawicki, B. Kucharski, M. Koralewski Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

(L)aptop - 32 minuty temu, *.plus.pl Demony wróciły. Nie było rzutu za 3, nie było gry. Tabak wyciągnął wnioski po porażce z pucharu. Taktycznie dziś ograł nas jak chciał. Niestety ale jak tak dalej pójdzie, to możemy nie zagrać w play off, a staje sie to coraz bardziej realne... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jeżeli De Lattibeaudiere był uprawniony, to powinien dzisiaj zagrać.

Przy takim zmęczeniu całego zespołu pucharami, nawet niezgrany, ale wypoczęty, silny fizycznie koszykarz byłby wzmocnieniem.

Zwłaszcza pod koszem. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak się sektora za ławką nie nauczy na stojąco na 2 minuty ostatnie w każdej kwarcie + 5 minut w 4-tej to nic się nie sklei. Ani be ani me. Stypa totalna. Jak graczom nie idzie to po to jest doping a tu grobowa cisza.



Trener czy nawet Wyka na konferencji prasowej wprost powinni powiedzieć, że bez mocnego wsparcia hali nie da się wygrać takich meczy . odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl ten trefl to chyba 2 miejsce sedziom zawdziecza, graja slabo, tylko sprytnym i cwaniackim niespprtowym zachowaniem zawdziecxaja zwyciestwo w dzisiejssym meczu, rozproszyli koncentracje naszych. Tragiczne sedziowanie.



Co do gry w pierwezej kwaecie wyka rzucil chyba z 10 pktz czyzby przestraezyl sie kobljrencji na swojej pozycji. Reszte koszykarzy ciezko ocenic bo nie byli soba jak ich wytracili z rownowagi. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl Wracamy do realiów. Jest różnica jak klasowy rywal ma tydzień przerwy a my 2 dni. Nasi padli ze zmęczenia. Trefl nas zajechał obroną.



Niestety ale takich meczów w których nie idzie bez wsparcia całej hali nie da się wygrać. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: nie bylo tak zle, sopot ewidentnie ciagniety za uszy do gory przez sedziow, a pierwszej kwarcie schenk nie istnial. Dopiero jak zaczal popisywac sie chamskim zachowaniem na parkiecie to pozniej nagle zaczelo mu iść. Mecz do zapomnienia i jedziemy z nastepnymi rywwlami. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: w zasadzie z naszym poziomem gry, jak przystapimy z 7 czy 8 miejsca do play off to tez tragedii nie bedzie. Byle stali nie trafić. I byle sie nie przejechać tak że sie w ogole nie zakwalifikujemy i wypqdniemy po za 8 semke. Ale to chyba niemozliwe bo nie mamy az tak strasznego terminarzu. Mamy bardzo dobrych koszykarzy tylko teoche krotki sklad. Kulka i Wyka to nie jwst poziom vitala czy holmana. Pomijajac ze to inne pozycje gry ale proporcjobalna jakosc graczy jest nieporownywwalna...Kolenda to tez poziom wyzej od ponitki. Byc moze ze wzgledu na plecy marcela no ale jednak. odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.aster.pl @p10:

a o będzie w Bilbao jak tam fanatyczna publika odpowiedz

