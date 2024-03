Sokół Łańcut 71-82 Legia Warszawa

W meczu 24. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Sokołem Łańcut 82-71. W pierwszej połowie meczu w naszym zespole zadebiutował Jamajczyk, Tyran De Lattibeaudiere, który do Warszawy przyleciał dzień przed meczem. Na ławce po raz pierwszy zasiadł asystent, Michał Dudzik. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 22 marca z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

grzesiek - 42 minuty temu, *.centertel.pl jak na gre bez jacksona wynik ujdzie odpowiedz

