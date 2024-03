Futsal

Legia Warszawa 6-2 Futsal Leszno

Sobota, 16 marca 2024 r. 17:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Futsalem Leszno 6-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 23 marca z FC Toruń.









W 1. minucie legioniści byli bliscy zdobycia bramki, jednak nie zdołali zamknąć dobrej akcji. W 3. minucie niecelny strzał na bramkę oddał Tomasz Warszawski. Minutę później dobrym uderzeniem z dalszej odległości popisał się Sergio Monteiro, dając swojej drużynie prowadzenie 1-0. Chwilę później doskonałą sytuację miał Konopacki, ale nie zdołał skierować piłki do siatki. W 7. minucie Storożuk stanął przed stuprocentową okazją, jednak w fatalny sposób ją zmarnował. W 10. minucie Rui Pinto świetnie wystawił piłkę do Nuno Chuvy, a ten skutecznie wykończył akcję. Po chwili Michał Klaus znalazł się przed bramkarzem drużyny gości, jednak przegrał ten pojedynek.



Po wznowieniu gry goście rzucili się do ataków. Zaowocowało to bramką Wiaczesława Kożemiaki. Na kolejną bramkę przyszło nam czekać do 31. minuty. Andre Luiz wygrał walkę o pozycję i pewnie pokonał bramkarza. Chwilę później potężny strzał na bramkę posłał Nuno Chuva, jednak bramkarz był na posterunku. W 33. minucie Ołeksandr Kołesnikow z najbliższej odległości dobił piłkę uderzoną przez kolegę z zespołu. Wcześniej jeszcze futsalówka obiła słupek. Na 5 minut przed końcem goście zdecydowali się na wycofanie bramkarza. W 38. minucie wykorzystał to Nuno Chuva, który przejął piłkę po stracie Kołesnikowa i posłał ją do pustej bramki. Po chwili Nuno Chuva powtórzył swój wyczyn, świetnym strzałem sprzed własnej bramki podwyższając wynik na 5-2. W 39. minucie do siatki trafił jeszcze Mykyta Storożuk. Po chwili Nuno Chuva znów posłał piłkę do pustej bramki, ale tym razem jej lot przeciął Jose Luis Tangarife.



Legia Warszawa 6-2 (2-0) Futsal Leszno

1-0 - 03:38 Sergio Monteiro

2-0 - 09:33 Nuno Chuva

2-1 - 21:25 Wiaczesław Kożemiaka

3-1 - 30:40 Andre Luiz

3-2 - 32:48 Ołeksandr Kołesnikow

4-2 - 37:06 Nuno Chuva

5-2 - 37:48 Nuno Chuva

6-2 - 38:54 Mykyta Storożuk



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski

rezerwa: Ignacio Casillas, Michał Sobków, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 34. Nuno Chuva, 97. Davidson Silva



Leszno: 12. Antti Koivumaki, 7. Kacper Konopacki, 29. Ołeksandr Kołesnikow, 11. Jakub Kąkol, 82. Albert Betowski

rezerwa: 31. Jewhenij Kozłow, 10. Jakub Molicki, 17. Jose Luis Tangarife, 26. Wiaczesław Kożemiaka, 35. Serhij Małyszko, 70. Rajmund Siecla, 91. Marcin Firańczyk, 99. Fryderyk Maciejewski



żółte kartki: Grzyb



