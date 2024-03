Futsal

Legia Warszawa 3-2 FC Toruń

Sobota, 23 marca 2024 r. 17:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 27. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z zespołem FC Toruń 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. Kolejne spotkanie rozegrają 30 marca z BSF Bochnia.









W 2. minucie świetną paradą popisał się Tomasz Warszawski, który sparował piłkę na rzut rożny. W 4. minucie to jednak legioniści wyszli na prowadzenie za sprawą Davidsona Silvy. Kilkanaście sekund później potężną bombę w samo okienko posłał Mykyta Storożuk, podwyższając prowadzenie na 2-0. Minęły 2 minuty, a mieliśmy już 3-0 za sprawą uderzenia Rui Pinto. Kolejne minuty nie przyniosły dogodnych sytuacji, a tempo meczu nieco spadło. W 15. minucie bramkę dla zespołu gości zdobył Jakub Sławkowski.



Druga połowa przyniosła sporo podbramkowych sytuacji z obu stron, ale na gola przyszło nam poczekać do 35. minuty. Wówczas Sergio Monteiro tak niefortunnie dołożył nogę, że wbił piłkę do własnej siatki. W końcówce legioniści musieli się mocno bronić, ponieważ goście grali z wycofanym bramkarzem.



Legia Warszawa 3-2 (3-1) FC Toruń

1-0 - 03:27 Davidson Silva

2-0 - 03:45 Mykyta Storożuk

3-0 - 05:38 Rui Pinto

3-1 - 14:28 Jakub Sławkowski

3-2 - 34:37 Sergio Monteiro (sam.)



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro, 10. Rui Pinto, 34. Nuno Chuva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva



Toruń: 31. Kamil Naparło, 4. Michał Wojciechowski, 19. Jakub Sławkowski, 12. Pablo Ramirez, 97. Gilberth Solano

rezerwa: 25. Dawid Kraśniewski, 7.Krystian Kraśniewski, 11. Kacper Zboralski, 13. Mateusz Waszak, 17. Krzysztof Elsner, 28. Remigiusz Spychalski, 77. Bartosz Przypis



żółte kartki: Nuno Chuva



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal