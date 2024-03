U-21: Polska 0-1 Bułgaria. Występ Tobiasza

Reprezentacja Polski U-21 przegrała 0-1 domowe spotkanie z Bułgarią rozgrywane na Stadionie Śląskim w ramach grupy D eliminacji do mistrzostw Europy. Do przerwy padł bezbramkowy remis. Pełny mecz rozegrał jedyny z powołanych legionistów, a zarazem kapitan młodzieżowej reprezentacji, Kacper Tobiasz.

