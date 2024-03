U-20: Rumunia 1-1 Polska. Grali wypożyczeni legioniści

Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała 1-1 (1-0) w wyjazdowym meczu Elite League z Rumunią. W podstawowym składzie grali wszyscy powołani legioniści, którzy przebywają obecnie na wypożyczeniu - Maciej Kikolski (GKS Tychy), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) i Marcel Krajewski (Znicz Pruszków).

