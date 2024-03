U-17: Bośnia i Hercegowina 1-4 Polska. Dwie bramki Adkonisa

Reprezentacja Polski U-17 prowadzona przez Rafała Lasockiego wygrała 4-1 (2-1) z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu grupy ósmej rozgrywanego w Bośni i Hercegowinie turnieju II rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Dwa gole zdobył legionista Jakub Adkonis, który zagrał pełny mecz. Swoje minuty dostał również inny z legionistów, Mateusz Szczepaniak, który pojawił się na boisku w 58. minucie. Na murawie nie pojawił się Jan Leszczyński. W kolejnym spotkaniu Polska zmierzy się 23 marca o godz. 14:00 z Białorusią.

