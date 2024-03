U-17: Polska 0-1 Białoruś. Grali legioniści

Reprezentacja Polski U-17 prowadzona przez Rafała Lasockiego przegrała 0-1 z Białorusią w drugim meczu grupy ósmej rozgrywanego w Bośni i Hercegowinie turnieju II rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Z powołanych legionistów pełne spotkanie rozegrał Jakub Adkonis, a od drugiej połowy na murawie przebywał Mateusz Szczepaniak. W kolejnym spotkaniu Polska zmierzy się 26 marca o godz. 14:00 z Czechami.

OLaf - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkolenie młodzieży w naszym kraju to dramat , Miodek akademy to kabaret jakiś bo zamiast trenerów uczą gry w piłkę nauczyciele wfu z pobliskich podstawówek odpowiedz

