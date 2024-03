U-17: Polska 2-1 Czechy. Awans Polaków na Euro, gol Adkonisa

Reprezentacja Polski U-17 prowadzona przez Rafała Lasockiego wygrała 2-1 z Czechami w meczu 3. kolejki grupy ósmej rozgrywanego w Bośni i Hercegowinie turnieju II rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Ten wynik oznacza, że "biało-czerwoni" awansowali do turnieju finałowego. Pełny mecz rozegrał Jakub Adokonis, który w 12. minucie wykorzystał rzut karny, ale w drugiej części meczu nie udało mu się strzelić z 11. metrów trafiając w słupek. W pierwszym składzie wystąpił również Mateusz Szczepaniak, który zaliczył asystę i zszedł z boiska w 80. minucie, a Jan Leszczyński pojawił się na murawie w doliczonym czasie gry drugiej połowy.

(L)evinho.Onet.Pl - 25 minut temu, *.play-internet.pl Piszę po raz kolejny- myślę ,że zobaczę Adkonisa jeszcze w tym sezonie na boisku ekstraklasy.... odpowiedz

