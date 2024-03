Termin meczu z Jagiellonią

Wtorek, 5 marca 2024 r. 14:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 27. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Mecz odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 17:30.









Terminy najbliższych meczów Legii:

10.03. (ND) g. 17:30 Widzew Łódź - Legia Warszawa

17.03. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice

01.04. (PN) g. 20:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

07.04. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.