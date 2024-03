Atrakcje dla krwiodawców na sobotniej zbiórce krwi

Poniedziałek, 4 marca 2024 r. 12:27 Dariusz Chojnacki

Zapraszamy w najbliższą sobotę na Legię, gdzie odbędzie się kolejna honorowa zbiórka krwi organizowana przez Krewkich Legionistów we współpracy z SKLW i klubem. Akcja tradycyjnie potrwa od godz 8 do godz 14 przed trybuną im. Kazimierza Deyny.









Podczas zbiórki o godzinie 11:00, Pan Rafał Dobrowolski poprowadzi 20-30 minutową prelekcją o Hieronimie Kazimierzu Dekutowskim, ps. „Zapora”.



Podczas akcji pojawią się również rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.



Wśród krwiodawców rozlosowane zostaną szaliki Legii od sklepu "ŻYLETA" oraz kalendarze od "Dobrych Ludzi".



Okolicznościowe Podziękowania-dyplomy czekają już na naszych krwiodawców!



Do naszej akcji włączyła się Viaduct Pizza Powiśle oraz Pizzeria Trentadue Wiązowna.



Wśród krwiodawców rozlosowane zostaną bilety na mecz Futsal Ekstraklasa: Legia Warszawa - KS Futsal Leszno, który odbędzie się 16.03.2024 roku.



Klub Legia Warszawa przekazał dla krwiodawców naszej akcji bilety na mecz 17.03.2024 roku Legia Warszawa - Piast Gliwice.



Ponadto rozlosowane zostaną bilety na mecz koszykówki Legia - MKS Dąbrowa Górnicza w dniu 22.03.2024 roku.



Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie przekazało dla naszych krwiodawców bilety do swojej placówki. Jest to Muzeum dokumentujące historię niemieckiego obozu przejściowego Dulag 121 oraz losy mieszkańców Warszawy wypędzonych z miasta w czasie powstania 1944 roku.



To nie koniec atrakcji - kolejne info niebawem.



Serdecznie zapraszamy wszystkich na Legię! Każdy krwiodawca jest bardzo ważny.