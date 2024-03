24 lata Widzew nie wygrał z Legią

+ dodaj komentarz

Patrzac na to co wkładu do koszulek z (L) na piersi ostatnio prezentują to są duże szanse że licznik stanie na tych 24 latach obym się mylił.

Obecnie to takie topowe drużyny z ligi jak Puszcza czy Koroną robią z nimi co chcą więc...

Trener nie widzi większego problemu co mecz mówi że jeszcze jest dużo meczy i będą walczyć do końca więc......

Pozostaje nam kibica śpiewać ulubiona ostatnio nasza pieśń NIE PODDAWAJ SIĘ.....

proponuję od zacząć równo z gwizdkiem

