Medale legionistów w Pucharze Polski

W ostatni weekend odbyły się finałowe zawody Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim. W klasyfikacji generalnej młodzi panczeniści Legii plasowali się na podium. Medale na trzech różnych dystansach wywalczył Karol Karczewski . Victoria Szewczyk czterokrotnie stawała na podium. Bardzo dobrze zaprezentowały się także Julia Jaroszewicz , Zofia Szombara oraz Urszula Dymkowska . Wyniki: 500m (kobiety): 3. Victoria Szewczyk 43.72s, 7. Julia Jaroszewicz 45.56s, 9. Urszula Dymkowska 46.62s, 11. Zofia Szombara 46.94s, 22. Maja Szczykutowicz 49.13s, 23. Julia Karczewska 49.64s, 24. Alicja Mikołajewska 50.41s, 26. Olga Grzelka 51.61s, 27. Gabriela Puczen 52.20s, 29. Yeva Sachko 1:00.06 min. 1500m (kobiety): 4. Julia Jaroszewicz 2:28.19 min., 5. Zofia Szombara 2:29.14 min., 7. Urszula Dymkowska 2:33.56 min., 14. Julia Karczewska 2:42.34 min., 15. Maja Szczykutowicz 2:43.06 min., 17. Gabriela Puczen 2:49.41 min., 19. Alicja Mikołajewska 2:56.03 min., 20. Olga Grzelka 3:00.43 min., 21. Yeva Sachko 3:05.35 min. 500m (kobiety): 1. Victoria Szewczyk 44.04s, 2. Zofia Szombara 46.71s, 5. Urszula Dymkowska 47.90s, 8. Maja Szczykutowicz 49.11s, 10. Julia Karczewska 50.18s, 11. Alicja Mikołajewska 50.26s, 13. Olga Grzelka 52.15s, 14. Yeva Sachko 57.45s 1000m (kobiety): 4. Zofia Szombara 1:38.15 min., 6. Urszula Dymkowska 1:39.45 min., 10. Maja Szczykutowicz 1:45.40 min., 11. Julia Karczewska 1:46.34 min., 16. Alicja Mikołajewska 1:51.10 min., 17. Olga Grzelka 1:53.41 min., 18. Yeva Sachko 2:01.20 min. 3000m: 2. Victoria Szewczyk 5:40.71 min., 5. Zofia Szombara 6:05.26 min., 6. Urszula Dymkowska 6:16.00 min., 7. Gabriela Puczen 6:17.75 min., 10. Maja Szczykutowicz 6:27.42 min., 11. Alicja Mikołajewska 6:52.02 min., 12. Olga Grzelka 7:11.76 min., 13. Yeva Sachko 7:28.51 min. 500m: 26. Michał Gumieniak 52.70s 1000m: 16. Michał Gumieniak 1:49.90 min. 3000m: 3. Karol Karczewski 4:23.09 min., 12. Michał Gumieniak 5:40.28 min. 500m: 23. Michał Gumieniak 53.10s 1500m: 2. Karol Karczewski 2:11.74 min. Mass start (2400m, junior C): 2. Zofia Szombara 5:26.57 min., 4. Julia Jaroszewicz 5:26.94 min. Mass start (6400m, open): 4. Urszula Dymkowska 12:20.04 min,. Mass start (6400m, open): 3. Karol Karczewski 10:07.88 min. 500m (kobiety): 3. Julia Jaroszewicz 45.56s, 6. Zofia Szombara 46.94s, 11. Maja Szczykutowicz 49.13s, 12. Alicja Mikołajewska 50.41s, 14. Olga Grzelka 51.71s, 15. Yeva Sachko 1:00.06 min. 1500m (kobiety): 2. Julia Jaroszewicz 2:28.19 min., 3. Zofia Szombara 2:29.13 min., 8. Maja Szczykutowicz 2:43.06 min., 11. Alicja Mikołajewska 2:56.03 min., 12. Olga Grzelka 3:00.43 min., 13. Yeva Sachko 3:05.35 min. 500m (kobiety): 1. Zofia Szombara 46.71s, 3. Maja Szczykutowicz 49.11s, 5. Alicja Mikołajewska 50.26s, 6. Olga Grzelka 52.15s, 7. Yeva Sachko 57.45s 1000m (kobiety): 3. Zofia Szombara 1:38.15 min., 5. Maja Szczykutowicz 1:45.40 min., 9. Alicja Mikołajewska 1:51.10 min., 10. Olga Grzelka 1:53.41 min., 11. Yeva Sachko 2:01.20 min. 3000m (kobiety): 3. Zofia Szombara 6:05.26 min., 6. Maja Szczykutowicz 6:27.42 min., 7. Alicja Mikołajewska 6:52.02 min., 8. Olga Grzelka 7:11.76 min., 9. Yeva Sachko 7:28.51 min. Klasyfikacja końcowa: 500m: 19. Mateusz Kania 1000m: 31. Karol Karczewski 1500m: 1. Karol Karczewski, 29. Mateusz Kania 3000m: 1. Karol Karczewski 5000m: 1. Karol Karczewski Mass start: 2. Karol Karczewski, 13. Mateusz Kania 500m kobiet: 1. Victoria Szewczyk, 17. Julia Jaroszewicz, 20. Zofia Szombara, 24. Urszula Dymkowska 1000m kobiet: 4. Victoria Szewczyk, 8. Zofia Szombara, 23. Urszula Dymkowska, 26. Julia Karczewska 1500m kobiet: 3. Victoria Szewczyk, 4. Julia Jaroszewicz, 14. Zofia Szombara, 18. Urszula Dymkowska 3000m kobiet: 1. Victoria Szewczyk, 6. Zofia Szombara, 11. Maria Kania, 16. Urszula Dymkowska, 29. Maja Szczykutowicz Mass start kobiet: 4. Victoria Szczewczyk, 5. Urszula Dymkowska, 6. Maria Kania

