Kibice Piasta przyjadą autokarami

Kibice Piasta Gliwice organizują autokarowy wyjazd na mecz z Legią, który zaplanowano na niedzielę, 17 marca przy Łazienkowskiej. Gliwiczanie do spotkania z Radomiakiem za przejazd w obie strony wraz z biletem zapłacą 145 złotych. Później cena wzrośnie o 15 złotych. W sprzedaży są także same bilety dla osób z własnym transportem, w cenie 50 zł.

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co by nie mówić szacunek się należy, łatwo jest kibicować wielkim z dużych miast, gorzej tym mniejszym jeszcze na tak gorącym terenie jakim jest Śląsk..... odpowiedz

